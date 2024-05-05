英超速報｜夏蘭特「大四喜」 曼城5:1破狼隊 續緊追榜首阿仙奴

英超爭標戰進入白熱化，榜首雙雄各不相讓，阿仙奴在周六頭場主場3：0大破般尼茅夫，曼城之後也在主場以5：1狂數狼隊，亦步亦趨，現時僅落後「兵工廠」1分，但少踢一場，換言之若最後3場悉數全勝的話，便可後來居上。



近期氣勢奴虹的阿仙奴，甫開賽便搶攻，但幾次攻門都被般尼茅夫門將麥克查華斯（Mark Travers）化險為夷，直到完半場前一剎，夏維斯接應馬田奧迪加特直線妙傳突入禁區，被出迎的查華斯絆跌，布卡約沙卡主射12碼中鵠，終為主隊打破缺口。

夏維斯突入禁區被般尼茅夫門將查華斯絆跌，為阿仙奴博得12碼。（路透社）

般尼茅夫下半場搶回不少攻勢，但穩打穩紮的阿仙奴埋門更入肉，到70分鐘，李安度杜沙特接應迪格蘭賴斯的橫傳快射成2：0。客軍曾一度將皮球送入網窩，但球證卻判蘇蘭基侵犯阿仙奴門將大衛拉耶在先，吃了「詐糊」。戰至補時，賴斯窄位射入，錦上添花，也助阿仙奴以3：0大勝，續以36戰得83分續踞榜首。

迪格蘭賴斯（右）今場除了助攻杜沙特建功，他在補時也為阿仙奴「埋齋」，湊成3:0大捷。（路透社）

首循環曾不敵隊的曼城，今場則完全壓着對手來攻，雖然面對對方密集的防線，半場其實只有5次射門中目標，但足以射入3球，夏蘭特兩次12碼中鵠，加上接應洛迪傳中頭槌頂入，踢了半場已大演帽子戲法。

狼隊雖然在易邊後憑黃喜燦追回一球，但夏蘭特接應菲爾科頓長傳後妙射成4：1，射入今季第25個聯賽入球，於射手榜遙遙領先；加上後備入替的祖利安艾華利斯在85分鐘「埋齋」，「藍月亮」以5：1大勝，並繼續緊追阿仙奴，保持1分差距，但少踢一場。

夏蘭特今仗取得「大四喜」，以25球續於射手榜領先。（路透社）

阿仙奴下場作客曼聯，最後一周則於主場面對愛華頓；曼城下周將作客富咸，然後下周中上演對熱刺的補賽，最後一周則主場迎擊韋斯咸，雖然有少踢一場的優勢，但同時一周3賽，對球員的體能與狀態也有一定考驗。

般尼不敵紐卡素，護級形勢相當不樂觀。（路透社）

護級形勢方面，諾定咸森林作客篤定降班的錫菲聯，以3：1反敗為勝，暫時36戰得29分排「尾四」，雖領先昨晚1：1賽和愛華頓的盧頓3分，但仍未脫離「危險期」；「尾二」的般尼則於主場以1：4慘負紐卡素，落後森林5分，不過他們最後一仗會面對森林，因此下仗作客熱刺能否先取得3分，勢成關鍵。

諾定咸森林反勝錫菲聯，取得寶貴3分， 對護級大有幫助。（路透社）

英超周六賽果

主場 比數 作客

阿仙奴 3：0 般尼茅夫

賓福特 0：0 富 咸

般 尼 1：4 紐卡素

錫菲聯 3：0 諾定咸森林

曼 城 3：0 狼 隊

