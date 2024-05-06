歐聯全攻略｜4強次回合決勝　皇馬返主場鬥拜仁搶先入波

皇家馬德里在歐聯4強首回合有驚無險下保住不敗金身，作客賽和拜仁慕尼黑；來到次回合，將繼續發揮快入局的優勢，力圖盡快打開紀錄，從而獲得決賽的入場券。

（球賽編號：FB6048，5月9日凌晨3時開賽，Now TV 643台直播）



西甲豪門皇馬是歷來贏得最多歐聯（包括前身歐冠盃）錦標的勁旅，加上主帥安察洛堤是歐戰之王，因此球隊擁有壓倒性經驗下，往往在比賽中早佔先機，今季踏入淘汰賽階段便更明顯，由16強到4強首回合的5場比賽，有4次都是皇馬先開紀錄。

皇馬與拜仁上仗打成2：2平手，雙方近8場對壘，皇馬未嘗一敗。（Getty Images）

再者，皇馬今季在歐聯亦保持強勢，上場雖然一度落後，但仍能以2：2逼和拜仁，今季歐聯出戰11場取得7勝4和，未嘗敗績；如果單計主場，亦取得3勝2和。另一個值得留意的數據是，皇馬今季先後與3支德甲球隊碰頭，除了今仗對手拜仁外，還遇上柏林聯及RB萊比錫，這5場賽事他們亦取得3勝2和的佳績。

拜仁上仗半場變陣，一度憑利萊辛尼及哈利卡尼的入球領先2：1，可是因中堅金玟哉鹵莽犯下天條，被皇馬藉12碼扳平；今場主帥杜慈會否收起該南韓國腳，將是晉級關鍵。

雲尼斯奧斯近3場射入3球，是皇馬鋒線的尖刀。（Getty Images）

哈利卡尼誓擺脫無冠宿命，今仗力爭帶領拜仁擊敗皇馬晉級。（Getty Images）

兩軍近8次對壘，皇馬未嘗一敗，取得6勝2和的壓倒性優勢；今仗更有主場之利，相信贏波晉級機會很大，但若覺得拜仁實力相當，今仗勝負難料，那麼博皇馬先拔頭籌，也屬合理選擇。