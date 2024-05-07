英超｜蘭歷克愛徒領水晶宮狂數紅魔 曾奪歐霸錦標 拒多支勁旅聘約

大抵很少球迷會知道加士拿（Oliver Glasner）是誰，但這名登陸英超未足3個月的水晶宮主帥，先在晏菲路揚威，昨晚更帶領球隊主場以4：0大破曼聯，這樣的戰績，足以讓人要記住他的名字。



曼聯更要記得加士拿，因為他是前領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）的得意門生；加士拿正是接受了蘭歷克的建議，才推卻多支歐洲勁旅的聘約，落戶倫敦。



水晶宮老帥鶴臣因健康問題辭任，加士拿於2月中走馬上任，正式執掌球隊的首仗賽事，便以3：0大破般尼，但接下來的5場只取得2和3負，及至4月14日作客利物浦，爆冷以1：0打破紅軍今季的主場不敗金身，才漸入佳境；或許該仗還有點幸運成分，但今場面對曼聯，水晶宮卻有統治級的表現。

加士拿解放了奧利斯的攻擊力，居功至偉。（Getty Images）

加士拿的陣式是流動的3-4-2-1，進攻時兩邊翼衛丹尼文奴斯（Daniel Muñoz）與泰歷米素爾（Tyrick Mitchell）推得很前，變成3-4-3，甚至下半場曾出現右中堅尼達利基尼（Nathaniel Clyne）也衝上前疊瓦式助功傳中的畫面；防守時，兩名進攻中場伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）及米高奧利斯（Michael Olise）又會協防，變成類似5-4-1，也令球隊的攻守更為平衡。

伊比爾治伊斯（右）盤球技術出眾，今仗有多達9次成功盤球過人。（Getty Images）

要數加士拿為水晶宮帶來最大的改變，是解放了前線三叉戟的進攻火力，中鋒桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）雖然速度不高，但擅長利用強壯身體負責做「橋頭堡」，射術也有一定造詣，今仗推過伊雲斯後勁射近柱破網，盡顯功架；其身後的奧利斯能傳擅射，今場連入兩球；而伊斯盤扭能力出眾，容易拉出空位，今場他便有9次盤球過人成功。不得不提的是，奧利斯以往較多在邊路進襲，但加士拿讓他自由地走位，充份發揮了他的長處，難怪這名22歲法國小將射入第2球後，第一時間衝向加士拿擁抱慶祝。

桑馬迪達受惠加士拿的戰術，近6場入了6球。（Getty Images）

水晶宮前線三人組加上兩邊翼衛的頻繁助攻，令曼聯防線今仗備受壓力，尤其串演中堅的卡斯米路可謂有災難演出，除了第3球被米素爾射入，他算是責任不大外，其餘幾個失球都跟他有直接關聯：首個失球是出於他先被奧利斯推過；第2球是他擅離職守跑到中場，令伊雲斯孤立無援地被桑馬迪達推過射入；最後一球則是他被文奴斯搶去腳下球，再傳予奧利斯勁射入網。

巴西防中卡斯米路因曼聯有「中堅荒」，今仗客串扼守中路防線，卻有災難級演出。（Getty Images）

曼聯今仗慘吞4蛋，錄得今季最大敗仗，之前他們「僅」曾以0：3不敵曼城、紐卡素及般尼茅夫；這也是「紅魔鬼」自1972年以0：5落敗以來，面對水晶宮的最大敗仗。曼聯慘敗後以35戰54分的戰績排第8，現時卻已不是爭逐聯賽第幾名的問題，如果以今場的表現，周日主場面對士氣如虹的阿仙奴，恐怕會淪為對手刷得失球差的工具，而且，曼聯還要應付月底對曼城的足總盃決賽，主帥坦赫格能否在此前重整軍容，實屬關鍵。

資深球迷看到坦赫格這副無奈表情，只能想起四個大字。（路透社）

加士拿名氣還許不及坦赫格，但其實他在德甲先協助禾夫斯堡踢入歐聯，及後到了法蘭克福，又帶領球隊於2021/22年球季贏得歐霸錦標，並助球隊自1960年以來首次躋身歐聯（或前身歐冠盃）；不過，這名奧地利主帥有感球隊難以再上一台階，儘管其合約到2024年中才屆滿，但他選擇提早解約，寧願賦閒在家，等待機會。

在今年2月接手水晶宮前，加士拿其實曾獲阿積士、馬賽、里昂等多支歐洲勁旅垂青，但他聽從了蘭歷克的意見，最後選擇了英超作為他的舞台。事實上，加士拿第一份足球教練工作，正是蘭歷克聘用他的；他在2012年擔任薩爾斯堡紅牛的助教，當時蘭歷克是球隊的足球總監。加士拿後來提到，蘭歷克非常高要求，有次他帶隊贏了7：0，但蘭歷克還不太滿意，覺得應該多入4、5球；加士拿對此卻心存感激，因為他覺得正是蘭歷克開闊了他的眼界，以及讓他明白何為專業的足球教練。

加士拿今次帶隊以4球大破曼聯，賽前有沒有請教過深悉紅魔虛實的蘭歷克，實在不得而知，但肯定的是，「Oliver Glasner」將是這幾天Google熱門搜尋的關鍵字。