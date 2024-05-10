全港運動會決賽在即　齊為健兒打氣

為進一步推廣社區「普及體育」的文化，體育委員會自2007年起，每兩年舉辦一屆全港運動會（港運會）。第九屆港運會區際體育比賽定於2024年4月21日至6月9日舉行，設有八個比賽項目，包括田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球和排球。殘疾人士體育比賽設有四個比賽項目，包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障人士游泳及乒乓球比賽，以推動殘疾人士參與體育活動。另外，今屆港運會除了繼續舉辦女子五人足球示範項目外，亦新增三項深受青少年歡迎的「城市運動」項目(包括霹靂舞、滑板及運動攀登)作示範項目比賽。歡迎市民到各比賽場地觀賽，為各區運動員打氣。



所有賽事會安排喺港運會專題網頁及香港電台YouTube頻道網上直播，港台電視32台亦都會直播以下體育項目決賽，萬勿錯過

5月25日﹕女子五人足球、賽馬會五人足球決賽

5月26日﹕中國太平保險(香港)有限公司乒乓球、智障人士乒乓球決賽

6月1、2日﹕羽毛球決賽

6月2日﹕賽馬會三人籃球、輪椅三人籃球決賽

決賽時間表

有關以上賽程的任何改動，請留意港運會網站hongkonggames.com