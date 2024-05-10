英超特攻｜爭標關鍵戰阿仙奴征曼聯　兵工廠「大」義滅「魔」

英超踏入最後兩周，榜首的阿仙奴與次席的曼城只有1分差距，甚至第3位的利物浦在數字上還有奪冠機會，爭標形勢異常緊湊；「兵工廠」今周作客近況極頽的曼聯，勢要「大」開殺戒。

（球賽編號：FB6156，5月12日晚上11時30分開賽，NowTV 621台直播）



阿仙奴上周以3：0輕取般尼茅夫後，聯賽連勝4場，並以36戰83分續踞榜首，領先曼城1分，但多賽一場，因此餘下兩仗必須全勝，再寄望「藍月亮」失分，才有望重奪英超錦標，一搔20年之癢。

阿仙奴翼鋒杜沙特（左）近況勇銳，近6場聯賽攻入4球。（Getty Images）

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曼聯牌面上肯定輸晒，但周日一戰有主場之利，加上近年鬥阿仙奴總能發揮出神奇功量，對上4次對賽皆先入波，故喜歡扒冷的球迷可利用派彩快的割禾青功能，賽前投注紅魔主勝或贏1：0。



雖然形勢稍為被動，但阿仙奴爭標也有一個優勢，就是其得失球差達60球，比曼城多6球，因此若然兩軍最後同分，「兵工廠」也可以笑到最後，而他們近仗亦全力開火，4連勝中只有2：0贏狼隊一仗，總入球不足3球；相信今場也會視曼聯為刷得失球的工具。

阿仙奴與曼聯近5場對碰全部是大手交易，總入球悉數超過3球。（Getty Images）

事實上，曼聯仍深陷傷兵潮，近仗巴西防中卡斯米路要串演中堅，但效果一般，上場作客水晶宮連隊長般奴費南迪斯及翼鋒拉舒福特都倦勤，結果守不穩，也攻不銳，竟慘吞4隻光蛋。他們近7場聯賽只贏過「包尾大幡」錫菲聯，其餘6場只取得4和2負，近況十分不濟。

曼聯陷傷兵潮，防中卡斯米路也要串演中堅，但表現一般。（Getty Images）

雙方近5仗對壘，阿仙奴取得3勝2負，而總入球全部超過3球；若只計算作客奧脫福，則只是1勝2和2負，未有明顯優勢，但觀乎他們近期士氣如虹，而曼聯又傷兵滿營、狀態低沉，因此今場除了可捧阿仙奴「客勝」外，「入球大」亦屬穩開。