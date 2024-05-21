第九屆港運會｜田徑場上新人輩出　羅毅謙暴雨中破跳遠紀錄

田徑賽事一向是全港運動會的焦點賽事，今屆賽事分兩天進行，首天比賽已於5月12日完成。雖然當天午後下起暴雨，仍無阻健兒創下佳績，深水埗區代表羅毅謙更被雨勢激起鬥志，最終成功打破男子A組跳遠項目紀錄。港運會亦繼續成為新星閃耀的舞台，多名學界精英奪冠，包括練習長跑只有一年多的元朗區代表吳悅曦，不止奪下女子C組1500米冠軍，也同時打破個人最佳紀錄。



第九屆港運會田徑賽事在灣仔運動場舉行，首天比賽已完成男女子各組別的100米、400米、1500米、鐵餅項目，以及女子A組跳遠，還有男子所有組別跳高及跳遠項目。各區運動員當天不止要面對強勁對手，還要應付多變的天氣，由早上高溫日曬，到下午突然下起暴雨，令跑道賽事一度暫停，雨勢更一直延續至賽事結束，為運動員身心都帶來不少挑戰。

不過，來自深水埗區的男子A組跳遠選手羅毅謙卻在雨中愈戰愈勇：「下雨反激發我的鬥心，我反而變得更熱血沸騰，有種衝動要創造紀錄。」當時徑項比賽因雨勢暫定，觀眾都把注意力都集中在看台正前方的跳遠場地，羅毅謙在掌聲下多次跳出破賽會紀錄的距離，可惜只有一跳成功，但已足夠讓他以7.31米打破大會紀錄並奪得冠軍。他表示自己還有很多進步空間，希望增加穩定性，並會爭取在今年其他賽事中將個人成績推前至7.7米。

下午4點後下起大雨，運動員要在雨中作賽。

雨愈下愈大，羅毅謙的鬥志卻愈來愈高，表現讓現場觀眾難忘。

同一時間在雨中作賽的還有男子A組跳高比賽，最終由中西區代表祈尊康奪得冠軍。祈尊康同時也是港隊跳高代表，個人最佳成績是2.1米，可是當天只跳出1.97米。他未有將失準歸咎於天氣，並透露近多個月因為跑速改變等多種原因，未能順利找到最佳起跳步點，「不過我頗有信心可以調整得到，目標是今年內打破香港紀錄。」

祈尊康代表中西區奪得男子A組跳高金牌，賽後表示今年目標是打破香港跳高紀錄。

當天順利產生了男子三個組別的跳高冠軍。

當天的徑賽項目一樣精彩，尤其在100米項目，多場賽事均叮噹馬頭，唯獨男子B組賽事16歲郭俊廷跑出10.62秒成績，僅比A組冠軍成績慢0.04秒，讓全場起哄。郭俊廷今年不斷催谷自己，剛在杜拜亞洲青年田徑錦標賽創下10.46秒個人最佳成績，「狀態是有一點回落，但是預計之內，已跑出了心目中的成績，我會在今年後續的賽事繼續努力。」

16歲小將郭俊廷今年已完成多個亞洲賽，在港運會再下一城，替大埔區奪下男子B組100米金牌。

男子A組100米賽事的勝負只在瞬息之間。

運動員經常面對傷患，女子A組400米西貢區選手馬穎雯也不例外，近年一直受腿部多處傷患困擾，自去年8月開始一直控制訓練強度，跑步亦只穿平底的運動鞋訓練，而不是田徑用的釘鞋。「其實剛剛大腿後方一邊跑一邊痛，跑得頗辛苦，但成績尚算滿意，感覺狀態正慢慢回升。」她以1分00.25秒成績奪得該項目金牌，表示獎項會推動她堅持訓練，慢慢回到最佳狀態。

西貢區代表馬穎雯（左）負傷下勝出女子A組400米賽事。

港運會田徑賽不少選手都是學界精英出身，彼此惺惺相惜。

在男子C組400米奪冠的油尖旺區代表蔣卓熹，自小學便醉心田徑，但執著變成壓力，去年毅然放棄跑步，轉戰排球場，最近才因為壓力稍降重新投入短跑，「可能田徑對我來說有無可取代的地方。」放下壓力後，他今仗做出了51.52秒的個人最佳成績，再次找回了跑步的樂趣和鬥志，「現時我會以考入港隊為目標。」

蔣卓熹今年成功放下壓力，重拾田徑樂趣，代表油尖旺區贏得男子C組400米冠軍。

鐵餅所有組別賽事已在首天田徑賽上完結。

隨著體能和技術訓練的進步，年輕運動員近年都交出今人鼓舞的成績。投入長跑一年多的吳悅曦，以5分07.75秒替荃灣區奪得女子C組1500米金牌，比A組和B組冠軍的成績都更快。「我很享受長距離的比賽，比賽並不像短跑在一剎那結束，觀眾的打氣聲也會讓我跑得更快。」她表示近年正挑戰三項鐵人，會在長距離的項目上再下苦工。

女子C組1500米金牌得主吳悅曦享受長距離的賽事，正接受三項鐵人訓練，希望在耐力賽上做出成績。

觀眾席前的跳遠比賽相當矚目，5月26日的田徑比賽將會上演多場三級跳賽事。

雖然天公不造美，但運動員都克服了天氣創下佳績。餘下的田徑項目將會於5月26日在灣仔運動場繼續上演。想一睹香港頂尖運動員演出，或者想現身為他們打氣的話，就要把握時機了！