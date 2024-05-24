美斯又失場　國際邁亞密三星無傷仍不隨隊　對手餐飲半價安撫球迷

國際邁亞密在今周末的美職聯作客溫哥華白帽，當地球迷都期待「球王」美斯（Lionel Messi）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）和布斯基斯（Sergio Buquests）造訪，惟三子最終不會隨隊作客，令白帽急急發聲明，又表明會向球迷提供餐飲半價的優惠，仍難以平息球迷怒火。



國際邁亞密作客溫哥華白帽的美職聯賽事是正式聯賽、並非表演賽，溫哥華球迷都對於美斯首度造訪引頸以待，比賽門票、當地酒店都炒貴數倍，門票價錢也由最低30加元（約170港元）炒至逾100加元（約569港元）。白帽本預期今場會迎來破紀錄的逾50000人入場，帶來可觀門票和場內餐飲收入，惟最終好夢成空。

美斯（左）、蘇亞雷斯（中）、布斯基斯（右）據指都未有隨隊前往溫哥華。（Getty Images）

國際邁亞密大軍周四出發前往溫哥華，但美斯、蘇亞雷斯和布斯基斯即使沒有傷病，卻未有隨隊，消息傳出後即時引來球迷怒火，紛紛湧到國際邁亞密的Instagram留言怒罵，有人指自己的小孩一直期望見到美斯，現在卻好夢成空；也有人發言道，這場比賽沒有美斯等球星就不值錢，「我們應該要求退款」。

其實溫哥華白帽相當無辜，畢竟這是正式聯賽，而不是簽下了合約的表演賽，白帽也無法控制對手有什麼球員會隨隊，但白帽仍然在周五發聲明講述情況、安撫球迷，由其行政總裁Axel Schuster代表道：「我們還未能正式確認美斯、蘇亞雷斯和布斯基斯今周末會否上陣，但我們獲得的消息是他們不會隨隊。不幸地，我們無法控制對手派出什麼球員，而我們很重視及時與球迷溝通。」

不少溫哥華球迷都為美斯購票。（Getty Images）

聲明續指：「我們任何時候都希望派出自己最好的球員，去跟對手最好的球員交手，能跟最強的球員碰頭，對我們來說也尤其振奮。我們知道球迷也會很失望，但我們仍希望令這場比賽成為球迷的特別回憶。」並在文末宣布，在這場比賽，球場內所有餐飲都會半價發售，18歲以下球迷則會獲得一份免費兒童餐。

美斯早前造訪香港，惟未有落場。（資料圖片／袁志浩攝）

美斯今年2月隨國際邁亞密造訪香港，與香港隊合演表演賽，惟他最終沒有上陣惹來眾怒，事件引來國際關注，最後更升溫到政治層面，主辦方Tatler Asia最終退回門票一半金額。不過，國際邁亞密今次出戰的畢竟是聯賽，不受合約束縛，主隊溫哥華白帽的處境實屬不幸。