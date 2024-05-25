足總盃｜曼聯踢出士氣2：1破曼城捧盃 坦赫格去留仍有懸念？

儘管主帥坦赫克賽前被傳媒爆料，無論足總盃勝負如何，都會被炒，但曼聯在這場面對曼城的足總盃決賽仍踢出士氣，結果憑兩名小將加拿祖及馬恩奴各入一球，以2：1擊敗「藍月亮」，第13次捧起足總盃。



加拿祖建功一刻。（路透社）

曼城今場前線精銳盡出，後防則由史東斯代替了魯賓戴亞斯任正選中堅；曼聯陣容變動則較多，主帥坦赫格收起了中鋒凱倫，以隊長般奴費南迪斯任「假九」，防線上華拉尼及利辛度馬天尼斯雙雙復出，巴西老將卡斯米路卻在賽前稱傷，連後備也沒有。

曼聯今場用心明顯，先屯重兵於後防，以人數抵擋曼城的進攻，再伺機反擊，或等待對手犯錯，他們在20分鐘幾乎等到，當時曼城在後防小禁區搓波，差點搓出禍，高華錫幾乎被般奴搶得腳下球，但最後仍能解圍。

曼城左閘加華度爾（左）與門將史堤芬奧迪加（中）誤會，讓加拿祖漁人得利。（路透社）

不過，10分鐘後，曼聯真的等到曼城犯錯。曼城左閘加華度爾與門將史堤芬奧迪加誤會，加華度爾頭槌回傳，卻不為意奧迪加走出了禁區邊緣，結果阿歷真度加拿祖拾得皮球，當仁不讓地把皮球送入空門，讓曼聯在30分鐘意外地以1：0領先。

曼城右閘基爾獲加來遲一步，馬恩奴輕鬆為曼聯射成2：0。（路透社）

到39分鐘，曼聯憑一次反擊再入一球，加拿祖接應長傳後橫傳禁區頂的般奴費南迪斯，後者再第一時間妙傳無人看管的高比馬恩奴「熨射」入網，助曼聯領先至2：0。曼城罕有地防守漫不經心，當曼聯控球時，防中高華錫竟然沒有快速回防，讓般奴費南迪斯在禁區頂可以從容傳球，甚至隊長基爾獲加也走甩了入楔馬恩奴。

英國傳媒報道，無論曼聯今仗孰勝孰敗，領隊坦赫格都要「執包袱」。（路透社）

曼城易邊後作出兩個調動，謝利美杜古及文路爾艾簡治入替高華錫與尼敦阿基，加強攻力，到54分鐘幾乎即有效果，杜古左路突破後橫傳，接應的夏蘭特勁射卻中楣彈出。

曼聯及後愈縮愈後，令曼城在禁區頂及禁區外多了空間射門，但基爾獲加的遠射及後備入替的祖利安艾華利斯的勁射，都未竟全功。曼城在64分鐘有黃金機會，艾華利斯接應科頓直線妙傳突入禁區半單刀，但射遠柱出界。

杜古後備入替表現活躍，在賽前尾段為曼城追回一球。（Getty Images）

戰至87分鐘，曼城卒之追回一球，下半場極活躍的杜古左路推大位怒射，曼聯門將奧拿拿雖然橫身趕至，卻將皮球撲入網窩，掀起最後高潮。

補時長達7分鐘，曼城也有愈七成控球權，但空有控球，未能扳平，結果曼聯以2：1取勝，繼2015/16年球季後再度摘下足總盃，第13次掄元。

曼聯第13次捧起足總盃。（路透社）