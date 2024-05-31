第九屆港運會｜乒乓新星稱霸女雙C組　九朝元老朱曉宇告別

在逾542名球手爭逐下，全港運動會中國太平保險(香港)有限公司乒乓球比賽在5月26日圓滿結束，決出了男、女子各3個年齡組別共15個項目的得獎者；賽事亦設有智障人士組別，決賽由一眾香港代表上演精彩的賽事。

參賽健兒層面相當廣闊，有年紀小小已在國際賽創下佳績的未來之星，捧起港運會錦標；也有由第一屆港運會已參加的「九朝元老」上演告別戰，以「大滿貫」告別港運會舞台。



第九屆港運會中國太平保險(香港)有限公司乒乓球比賽，5月26日在荔枝角公園體育館上演煞科日，除智障人士賽事外，均分為男、女子A、B和C組，A組為18歲或以上、B組為16至17歲、C組為15歲或以下，每組都設有男單、女單、男雙、女雙和混雙賽事，每區在每年齡組別的各項目，最多可提名兩名或兩對運動員。參賽總名額達到542人之多，賽事早於4月初已展開，每位球手都過關斬將才來到5月26日的4強、季軍戰或決賽，爭奪最終殊榮。

港運會吸引各區民眾打氣。（鄭子峰攝）

港運會比賽有不少正冒起的乒乓新星參賽，當中女子雙打C組的觀塘區組合李梓維／龐雅文，在決賽以4：1擊敗代表葵青區的陳羽翹／譚愉桐，奪得冠軍。

就讀中一的李梓維和中二的龐雅文合作已久，是今年全港青少年乒乓錦標賽的U15女雙冠軍組合，目前在香港體育學院受訓，當中李梓維是體院資格的青少年運動員，她在2022年的WTT泰國青少年挑戰賽奪得U11女單冠軍，今年稍早亦在WTT菲律賓青少年挑戰賽U13女單封后；龐雅文則是體院潛質運動員，2022年在恒生學界盃成為小學組女單冠軍。

李梓維對奪冠表示滿意：「要用平常心打，曾經被對手追平局數，領先時心態曾經散了，之後調節到心態，針對對手弱點，就連續贏下了三局。」李梓維和龐雅文現在一星期有6至7天要在體院訓練，由於平日訓練時間直到晚上7時，需完成訓練才能做功課和溫習，也有賴母親安排補習、或是要較晚睡覺，雖然要平衡乒乓和學業並不容易，但兩人在乒乓路上仍有遠大目標，李梓維說：「希望能贏一些知名度高的球手！」龐雅文則說：「希望能在國際賽贏到獎牌。」兩人暫將目標放在亞洲青年錦標賽。

李梓維（左）和龐雅文（右）都在體院受訓。（鄭子峰攝）

除了年輕新星，也有經驗十足的熟齡球員參賽，當中曾是港青球手、現為全職教練的朱曉宇，由2007年首屆港運會開始9屆賽事都有參賽，在男單、混雙都曾經奪冠，今屆夥拍呂定龍代表葵青出賽，在決賽對元朗的梁東發／蕭穎霖，直落4：0封王，達成在各個項目都曾奪冠的壯舉。

呂定龍和朱曉宇本來希望在上屆港運會合作，惟當時遇上疫情，賽事未能舉辦，終在今屆成事，兩人為了備戰曾參加本地賽事，終有圓滿結果。當中呂定龍已是第四屆參賽，一直參加單項賽事，但未嘗打入決賽，「今屆首度出戰男雙、也是第一次跟朱曉宇教練合作，第一次拿到冠軍，心情相當興奮。」他表示朱Sir每一球都帶領他，讓他能好好發揮自己的戰術，因此打得十分滿意。

朱曉宇（右）由第一屆港運會開始便一直參賽，呂定龍（左）也已是第四屆出戰。（鄭子峰攝）

朱曉宇則表示，「感謝拍檔呂Sir跟我打男雙，由第一屆、2007年賽事打到現在第九屆，都已經17年，在場有些組別是15歲以下，我打（港運會）的時候，他們都未出世！」朱Sir坦言，有感自己競爭力減退，若要再爭勝要付出更多時間訓練，戰畢今屆後，會暫時告別港運會，能在最後一戰奪得男雙冠軍、完成「大滿貫」，感到十分滿意，「今次比賽我們兩個都發揮得好好，4強時最緊張，對手也是兩名現役甲組球員，他們訓練多、球感比我們好，我們也以經驗取勝。」

談到對港運會的期望，兩人希望未來能復辦團體賽事，令氣氛更佳，朱曉宇道：「若未來再以年齡分組，可以考慮12歲以下、12至18歲、18至35歲、和35歲以上，另外也可以讓50和60歲以上人士有參加機會。」

陳劭藍奪得女單A組冠軍。（鄭子峰攝）

港運會乒乓賽事吸引許多市民觀賽，球手都坦言對於氣氛之佳感到驚喜，當中女單A組冠軍陳劭藍頗受注目，這名前港青代表表示自己發揮雖然不是最佳，但最後成功調整，現就讀香港中文大學一年級的她5月中才完成考試，為比賽準備了半個月左右，「上屆可惜在8強出局，今屆拿到冠軍，好開心，氣氛很不錯，很多不同區的人來看比賽，也有人打氣，令我更加盡力去打，而且對手也很強，很多甲組球員、教練級也有來打，是很不錯的體驗。」

港運會乒乓賽事參賽者來自各個年齡層，氣氛相當熱烈。（鄭子峰攝）

第九屆港運會中國太平保險(香港)有限公司乒乓球比賽已在5月26日圓滿結束，港運會仍有多項精彩決賽待上演，包括羽毛球、排球、游泳、三人籃球，市民可免費入場觀賽，並為自己地區的運動員打氣。

如欲重溫乒乓球賽的片段，可瀏覽香港電台YouTube頻道。所有港運會的決賽設網上直播，港台電視32台也會直播七個體育項目的決賽，更歡迎市民親臨比賽現場，為運動員打氣，感受體育競賽的熾熱氣氛。如欲了解更多第九屆港運會賽程，可瀏覽港運會網站 hongkonggames.hk。