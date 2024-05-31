第九屆港運會｜港島南奪硬地滾球兩面金牌　團體賽上演激烈攻防戰

全港運動會殘障體育項目之一、硬地滾球決賽在5月26日於調景嶺體育館舉行。港島南在個人賽、雙人賽及團體賽都晉身決賽，並於前兩項奪得冠軍，惟團體賽被九龍西在最後一局反勝，無緣「三冠王」。數項賽事高潮迭起，多次出現形勢反轉，多名運動員都享受比賽過程，港島南隊長馮達豪大方稱讚團體賽對手九龍西表現更出色，也表示「大家都有獎，這樣更開心」。

攝影：蘇煒然



硬地滾球比賽，讓不少行動不便人士也能感受運動競技的魅力。

今次是港運會首次為殘疾人士體育比賽加入硬地滾球項目，硬地滾球規則並不複雜，雙方最終目的是在規定的區域內，將自己六個顏色球（紅或藍）盡量投近目標球（白色球），選手可通過撞開對手的顏色球或目標球來改變局勢。

個人賽中，比賽分四局進行，決賽由新界東代表郭木根對港島南代表陳永乾。郭木根精準的投擲多次贏得觀眾掌聲，不過由於陳永乾擁有力量優勢，數次將郭木根建立的優勢破壞，最終陳永乾以6：0勝出，代表港島南獲個人賽冠軍。

個人賽決賽雖然比數懸殊，但賽況其實相當緊湊。

陳永乾感謝教練與師兄弟的支持，他四年前開始接觸這項運動：「之前曾贏過一些規模相對較小的比賽冠軍，今次是參加過最大型比賽，相比之下較緊張和刺激，因為人比較多，也比較大型。」他又表示跟郭木根認識了很久，稱讚對方是出色選手。

港島南代表陳永乾認為今次港運會規模較大，因此感覺更緊張和刺激。

獲亞軍的郭木根落敗後仍感到開心，他表示平時一周至少會練習三次，每次也最少兩個小時，是現時最喜歡的活動：「我之前曾去過兩次台灣參加比賽，今次是第一次在香港參賽，若有下次的話會再參加。」

郭木根的投球精準度令人印象深刻。

兩人互相尊重。

雙人賽同樣分四局，由九龍西與港島南爭奪冠軍。首局九龍西圍着目標球形成屏障後獲得優勢，令港島南陷入苦戰，以1：0贏下第一局；

雙人賽戰況更多變數。

次局雙方展開劇烈攻防，港島南將目標球推走後，九龍西又通過撞擊，將己方顏色球推進，重新獲得優勢，獲全場歡呼及掌聲。港島南之後再次將球堆撞散，並投出精彩一球，惟裁判宣判出界，六個顏色球用光後，被九龍西主導局勢。隨後九龍西因有雜物掉落場地內，被判罰球，最終此局兩隊以1：1打成平手。

賽況有時只因毫釐之差便有不同變數，裁判須以紙張來判定是否出界。

第三局港島南在目標球附近形成防線，且九龍西未能擊破，前者憑此拿到3分，一口氣反超至4：2；第四局九龍西換上後備，但港島南守住優勢之餘再取1分，最終以5：2勝出奪冠。

九龍西在第四局換上後備黃楚雄（左）。

港島南隊長馮達豪為奪冠感到開心，今場他與個人賽冠軍陳永乾合作無間。馮達豪表示兩人有分工：陳永乾力量較大，會負責「撞波」，自己則主要負責「黐波」及運用戰術。他又感謝大會舉辦如此大型的比賽，同時也感謝教練團隊，特別是Polly姐。

馮達豪表示與陳永乾之間會有分工。

九龍西的莫燕儀及梁安琪受訪時，未有因落敗而灰心，反而笑得開懷：「因為港島南是勁敵，所以雖敗猶榮。今次比賽過程緊湊，我們的心態也是盡力打到最好，重要的是彼此之間做好溝通，因為雙人賽很講求配合。」

決賽落敗，莫燕儀（右）及梁安琪（左）都樂觀面對。

三對三的團體賽，則分六局進行，決賽同樣是港島南對九龍西。首局兩隊接連擲出好球，九龍西更在落後情況下，從重重滾球中找到「私家路」，再通過撞擊取得優勢，之後港島南未能破局，九龍西以1：0先贏下第一局。

九龍西在團體戰首局有精彩表現。

次局雙方都曾推動目標球改變局勢，攻守輪流交換，隨後港島南確立優勢，九龍西用光六球仍未能貼近白球；港島南確定領先後，最後一球嘗試以高拋球取得更多分數，惜未能成功，最終獲1分，雙方總分暫打成平手。

兩隊在團體賽上演激烈的攻防戰。

第三局兩隊再次上演複雜的攻防戰，不同選手各司其職，去推進或保護戰局，最終港島南此局再以1分勝出。第四局，港島南曾以三個紅球將目標球包圍，九龍西擲出精彩一球扭轉局面，惟港島南再次將形勢反轉，再取1分下以3：1領先。

雙方局面多次扭轉，為觀眾帶來緊湊一戰。

第五局九龍西曾一度陷入劣勢，但攻守轉換後，港島南用光六球仍未能貼近目標球，九龍西乘勝追擊，擲出關鍵一球贏得2分，總比數追和至3：3進入最後一局。

裁判不時需要通過工具，來判斷哪一方更貼緊目標球。

決勝負的第六局，九龍西早早確立優勢，港島南直至最後一擲才獲主動權，九龍西在還剩下四個顏色球情況下，加上面前全無阻擋，只需拿到投出更貼近目標一球，便能鎖定勝局。結果他們第一擲便緊貼目標球，裁判隨即宣布九龍西勝出，擊敗港島南獲團體賽冠軍，上演一場絕地反勝。

贏得冠軍，莫燕儀與其他同樣來自九龍西的選手分享喜悅。

九龍西隊長梁超群表示這場比賽很精彩，他個人亦數次投出關鍵一球，旁述稱他打法、風格都很像三面殘奧金牌得主梁育榮。確定取勝一刻，梁超群激動大叫，他直言沒想過會有這個賽果：「因為決賽其他人的手都比我好，因此我只能盡力而為，迎難而上。」他又表示因殘障級別關係，自己很少機會能參加團體賽，有機會的話，希望下次再與隊友一起參加比賽。

旁述多次稱讚九龍西隊長梁超群（中），認為他打法很像三面殘奧金牌得主梁育榮。

港島南無法實現今屆賽事「三冠王」，隊長馮達豪笑言大家都有獎更開心：「他們（九龍西）發揮比我們好，我們一路堅持到第五局，但未能把握，若第五局能拿到一分，最後一局形勢會完全不同。」他又表示包括準決賽在內，陳永乾這天打了四場比賽，相信他很疲累，表現上稍有失準也正常。

馮達豪認為，大家都有獎更開心。黃楚雄（右）在今場比賽亦有多次精彩表現。

最後新界東獲全場總季軍，港島南及九龍西因同分，獲硬地滾球項目雙冠軍。康樂及文化事務署康樂事務經理陳柏輝先生，以及傷殘協會總幹事吳曙明先生，到場為運動員頒發獎牌。

陳柏輝先生（右）及吳曙明先生（左）到場觀戰，並擔任賽事頒獎嘉賓。

第九屆港運會的硬地滾球項目已經在5月26日圓滿結束，在接下來的日子，港運會仍會有多個比賽項目上演，市民可結伴入場睇比賽，為自己社區的運動員打氣、感受大型運動會熾熱又歡樂的氣氛。

如欲重溫硬地滾球的完整片段，可瀏覽香港電台YouTube頻道。所有港運會的決賽設網上直播，港台電視32台也會直播七個體育項目的決賽，更歡迎市民親臨比賽現場，為運動員打氣，感受體育競賽的熾熱氣氛。如欲了解更多第九屆港運會賽程，可瀏覽港運會網站 hongkonggames.hk。