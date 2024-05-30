歐聯全攻略｜終極決戰　多蒙特皇馬穩陣行先　半場角球唔多？

歐洲賽季終極一戰將於本周六於英格蘭溫布萊上演，爭奪第15個歐聯錦標的皇家馬德里，將迎戰德甲「黑馬」多蒙特。近季歐聯決賽雙方都穩打穩紮，已連續4季以一球定勝負，今仗相信也不例外。

（球賽編號：FB6851，6月2日凌晨3時開賽，Now TV 643台直播）



皇馬本身是歐聯霸主，曾14次捧盃，改制後也有8次掄元，包括2015至18年達成「三連霸」，以及前季擊敗利物浦奪冠。皇馬主帥安察諾堤更是歐戰之王，他6次帶隊打入歐聯決賽，分別率領AC及皇馬各兩次摘下歐聯桂冠，都是領隊之冠。

皇馬主帥安察諾堤曾4奪歐聯錦標，是歷來領隊之冠。（路透社）

半場開出角球大細攻略



近屆歐聯決賽其中一個特色，就是角球偏少。其中在上屆決賽，曼城雖技壓國際米蘭，但半場踢得小心翼翼，竟未錄得任何角球，反之國米有1個角球，全場亦只有6個角球。至於前屆利物浦對皇家馬德里，雙方同樣是踢得謹慎，半場合共只有2個角球，全場亦只得8個。另外，曼城及車路士於2021年合演決賽，角球同樣偏少，半場只有2個，全場亦僅得4個。儘管皇馬被捧高一線，但多蒙特能淘汰巴黎聖日耳門入決賽，絕非吳下阿蒙。換言之，皇馬有可能踢得穩陣，半場開出角球宜取4.5球「細」。



豐富的歐聯大賽經驗，是皇馬的最大武器，他們近8次闖入決賽，悉數贏得冠軍；其中主將卻奧斯將會迎來球會級別最後一場，踢罷今仗及今夏歐國盃後便會掛靴，這名德國中場之前已為皇馬贏過4次歐聯冠軍。

皇馬中場大將卻奧斯踢罷今場歐聯決賽及夏季的歐國盃，便會掛靴。（路透社）

多蒙特上次打入決賽，已是2012/13年球季的事，但不敵「宿敵」拜仁慕尼黑落敗，有參加該仗的現役球員，餘下馬高列奧斯及曉姆斯兩員老將；再數奪冠那一次，則是1996/97年球季。因此決賽經驗上，皇馬可謂完勝多蒙特。

多蒙特球星馬高列奧斯總與大賽冠軍擦身而過，今次能一嘗夙願嗎？（路透社）

近6次對壘，皇馬取得3勝2和1負，稍佔上風；加上經驗豐富，勝算較高。要留意的是，近5場歐聯決賽總入球都在兩球或以下，近4場決賽更悉數是1：0，因此今仗除了可捧皇馬取勝外，「入球細」及波膽1：0、2：0，都可考慮。