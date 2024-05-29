港超假波案｜港超主教練及球員涉案　足總稱倘屬實將終身停賽

廉政公署周三（29日）宣布採取「勁草」行動，就一宗假波案拘捕12人，當中包括1名港超聯主教練及兩名港超球員，全部來自同一港超球會，消息指該球會為均業北區，而北區由梁志榮出任主教練。

足總其後發聲明表示會全面協助調查，倘情況屬實，會採取最嚴厲的懲處。



足總發聲明指，知悉廉政公署採取「勁草」行動，將全面協助廉署調查有關案件，並強調對足球舞弊行為「零容忍」：「一旦發現情況屬實，必定對曾採取行動以操縱賽果的球會、球員及教練採取最嚴厲的懲處，包括吊銷會籍、判處終身停賽。」

足總亦表示，會繼續採用專業運動監察機構Sportradar的賽事監察服務，藉此監測盤口有否異常情況。

足總聲明全文：

中國香港足球總會(本會)知悉廉政公署採取「勁草」行動，將全面協助廉署調查有關案件。本會強調，對足球舞弊行為採取「零容忍」態度，一旦發現情況屬實，必定對曾採取行動以操縱賽果的球會、球員及教練採取最嚴厲的懲處，包括吊銷會籍、判處終身停賽。而除上述懲處制度方面外，本會亦從教育、管治層面著手，以杜絕各層級賽事的足球舞弊行為。

在管治方面，本會採用專業運動監察機構Sportradar的賽事監察服務，藉此監測盤口有否異常情況，亦會定期檢視有關數據報告及與廉署保持緊密溝通。本會亦提供保密的舉報熱線，及與國際足協及亞洲足協反貪小組合作。目前本會就各級聯賽的會藉制度，亦訂明所有參賽球會的職球員必需遵守本會紀律及道德章程。廉署亦為本會檢視行為守則及相關指引，本會一直致力落實；署方亦正為本會檢視業務中貪污風險較高的範疇。

在教育方面，本會一直與廉署緊密合作，包括參與該署舉辦的「體育總會誠信領導課程」，以及要求本會職員及各級足球比賽相關人員出席防貪講座；本會亦於季前球員及球會講座講解有關比賽操控的禍害，並在草根足球的青訓環節中注入「情意教育」元素，樹立正確的道德價值觀。

本會強調，絕不容忍足球舞弊行為，日後會繼續加強相關工作，致力杜絕情況。此外，本會亦歡迎廉政公署即將推出的《體育總會誠信防貪指南》。