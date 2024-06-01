歐聯決賽｜列奧斯多蒙特最後一舞　重返溫布萊原點盼改寫結局

周六深夜上演的歐聯決賽，由皇家馬德里在溫布萊球場對多蒙特。皇馬手握14個歐聯冠軍，亦是應屆西甲盟主，是無庸置疑的熱門；多蒙特能闖入決賽，本身便意想不到。

更大的焦點，是多蒙特忠臣馬高列奧斯，將會以這場歐聯決賽作為他的球會告別戰。

12年前，23歲的他在生涯最好的時間回歸母會「蜜蜂兵團」，第一季的最後一戰就是在溫布萊的歐聯決賽；到了35歲，最後一季的最後一戰，竟然回歸同一舞台。

列奧斯將註定無冕？還是排除萬難迎來美好結局？無論如何，他在多蒙特的傳奇不會改變。



馬高列奧斯（Marco Reus）的故事，許多球迷都耳熟能詳：7歲加入多蒙特青訓，到16歲時被嫌太瘦削被踢走，又在小球會阿倫（Rot Weiss Ahlen）展開職業生涯，20歲加盟慕遜加柏一鳴驚人，2012年，他挾着德國年度最佳球員的身份，拒絕拜仁慕尼黑邀約，重投兒時拒絕他的多蒙特懷抱。

列奧斯（左）回歸多蒙特之初，與好友馬里奧葛斯（右）是夢幻組合，可惜後者一季後便轉會拜仁慕尼黑。（Getty Images）

轉眼間，12年過去，他成為了多蒙特的傳奇，但從錦標來說，他的成就和才華絕不相稱，這12年間只拿過兩次德國盃，而三次捧起最高榮譽的機會，他都因不同原因錯過。最深刻的無疑是2014年世界盃決賽周前最後一場友誼賽，當時被視為德國隊核心的他不幸受傷，最後德國舉起大力神盃，他只能透過直播收看；上季，多蒙特只消贏下煞科戰便能重奪德甲冠軍，最終竟輸波失冠，列奧斯頹然坐地的模樣叫人心碎。

但一切的起點，都要說回2012/13球季那場歐聯決賽——剛回歸多蒙特的列奧斯，第一季便助球隊打入了歐聯決賽，最終在溫布萊球場的決賽力戰之下，1：2輸給拜仁慕尼黑。

2013年，多蒙特在歐聯決賽不敵拜仁慕尼黑。（Getty Images）

就像命運使然，列奧斯在今年4月宣布季尾便會離開多蒙特，連同青年軍的歲月，他在「蜜蜂兵團」足足22年，上季聯賽的結局，大概令列奧斯也接受了自己無法捧得更高榮譽的命運，誰料一切竟又回到起點——加盟首季在溫布萊球場踢歐聯決賽，他的告別戰，也是在溫布萊球場舉行的歐聯決賽。

馬高列奧斯絕非為多蒙特贏得最多錦標的球員，但他的忠誠和影響力，絕對是近代最出眾的一位。（Getty Images）

近兩季，列奧斯的正選次數、和對球隊場上表現的影響力或許不及之前，但水準仍在，今季他在德甲上陣26場、18場正選，有6個入球、8次助攻，上季連番受傷下在德甲仍踢了25場、14次正選，保持雙位數入球貢獻（6入球6助攻）。在強度更高的歐聯，他到淘汰賽的參與度低了不少，從16強次回合開始便後備上陣，決賽對皇家馬德里，也難言他是否有機會踢正選。

不過列奧斯在多蒙特的故事已來到最後一章，其實決賽無論結果如何——他有無踢正選、輸波也好，也無法撼動他在球迷心目中的位置，畢竟他是一個為了留在母會，面對巴塞隆拿和曼城先後拋出橄欖枝，也不願為唾手可得的錦標離開，是字面意義上的「忠臣」。

去年4月，多蒙特在德甲爭標氣勢正盛，當時剛續約一年的列奧斯被傳媒問道，如果9歲的他看見現在的他，會對他的職業生涯有什麼看法呢？

列奧斯如是說：「我的生涯中，一直都沒有任何原因會令我做出不同的選擇、或是不忠於球會。我捱過了、堅持下來了，沒有放棄過，也一直保持樂觀。如果最後贏得了聯賽，就沒有任何更好的結果了吧。」

「如果沒有那麼多傷患，列奧斯會贏得更多冠軍嗎？」成為了球壇一大「永遠的如果」。（Getty Images）

當然，上季最終沒有圓滿結局，但列奧斯今季在生涯最後一場於西法倫球場踢的比賽，賽前他好好感受了這個他視之為家的球場、比賽中重新戴起隊長臂章，射入了精彩的罰球，最後一次享受南看台以至現在8萬多名球迷的喝采聲；賽後他走到南看台死忠球迷區、搭着球迷領袖的肩膊，一同唱着歌，這一幕在社交媒體瘋傳，即使不是多蒙特球迷也為之動容——他跟與他一起唱着歌的球迷一樣，畢生都愛着這間球會，哪怕心碎失落過許多次，但只要能穿起這件黃衣與戰友並肩，便是最美好的事。

無論此後去向如何，多蒙特始終是列奧斯所愛。（Getty Images）

列奧斯宣布離隊後，網上流傳多年的一張圖片也不會再重用了——從馬里奧葛斯、利雲度夫斯基、曾離開的曉姆斯、根度簡、奧巴美揚、艾寧夏蘭特，每個好隊友最終只是過客，圖中由他與隊友相擁，到餘下他一個，不斷重覆又重覆，圖片標題是「人來人往，唯獨列奧斯堅定不移」；如今，列奧斯終於也要走了，圖中只會餘下空盪盪的草地吧。

如前文所言，這場歐聯決賽無論結果如何，都無法動搖列奧斯的地位，而能以溫布萊球場的歐聯決賽作為母會告別戰，身為職業球員，大概已是最美好的謝幕舞台。只是，哪怕只有一絲機會，有誰不想看悲情過後的美好結局呢？

列奧斯也一樣，賽前，他接受歐聯賽會訪問時說：「若最後一戰是歐聯決賽、而且贏了的話，沒什麼事情比這更美好吧？一切都由2013年在溫布萊踢的歐聯決賽開始，在2024年用同一方式作為最後一戰，沒什麼比這更好的了。11年前的決賽，對手和隊友都跟現在不一樣，一切無關復仇，我只覺得期待，現在的目標只有贏下錦標。」

「就讓這90分鐘、或是120分鐘去決定吧。」