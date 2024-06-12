第九屆港運會｜排球冠軍戰荃灣主場封后　王沛林領軍勝出元朗內訌

第九屆全港運動會排球賽事在6月2日圓滿結束，女子和男子決賽當日先後在荃灣體育館上演，當中，女子決賽有荃灣在主場觀眾助威下，擊敗陣容強勁的元朗；而男子組決賽則上演「元朗內訌」，最後由沙排港將王沛林領軍的元朗一隊封王。



港運會排球女子組決賽，由荃灣主場迎戰元朗，元朗陣中有港隊主將余映姿壓陣，但荃灣主場聲勢浩大，看台上打氣和加油聲不斷。

荃灣區球迷落力打氣。

第一局早段，元朗曾領先8：5，但荃灣隨即展開反擊，追近比分，元朗又憑余映姿連得兩分拉開分數。荃灣一直力追至21：21，元朗陣中1.78米高的許詠琪多次攔網力阻對手攻勢，激烈交鋒後仍由荃灣拿下這關鍵一分，荃灣氣勢大盛，連續得分下以25：21先取一局。

元朗女排有余映姿壓陣。

港運會女排決賽，眾將在皮球着地之前絕不放棄。

荃灣第二局開賽便取得5：2領先，元朗未幾又追近，兩軍一直互相領先最多兩分、然後又追和，直到荃灣突破缺口，在追平14：14時，陣中身高1.8米的副攻黃惠婷表現大勇，多次攔網、得分，荃灣一口氣領先到18：14。不過元朗主將余映姿也打出身價，頻以精準的扣殺得分，元朗一度又追平20：20，兩軍戰至「刁時」，元朗終以26：24扳回一局。

黃惠婷多次為荃灣在網前得分。

不過元朗的氣勢未能延續，第三局，荃灣一直保持領先，一口氣將比分擴大，以25：13再贏一局，局數領先至2：1。無路可退的元朗在第4局早段形勢不俗，但8：4之時遭荃灣連取4分追平，加上自由人林慧賢受傷退下火線，荃灣最終以25：21再贏，鎖定3：1勝局，成為港運會女排冠軍。

荃灣女排奪得港運會冠軍。（梁鵬威攝）

荃灣陣中表現出色的黃惠婷認為自己表現理想：「本身在隊內都負責攔網，開局時不是好跟到對面節奏，但進入狀態後發揮較理想。」談到第三局能以較大比數取勝，成為最終奪冠關鍵時，她道：「重新着重發球、減少了自身失誤，局初打得好了，局尾也順利。」荃灣主場出戰，獲得許多打氣聲，黃惠婷也說：「氣氛好好，就像打聯賽一般，好開心。」

男排決賽上演「元朗內訌」，由元朗一隊（藍衫）對元朗二隊（白衫）。（梁鵬威攝）

男子組決賽上演「元朗內訌」，由元朗一隊對元朗二隊，一隊主要由甲一球隊仁濟及仁的球員組成，二隊則大多是力臻的成員。元朗一隊的隊長，正是香港沙排代表王沛林，亦有男排港隊代表蘇浚軒，前港將李文星則後備上陣。元朗二隊也有港將潘志良、力臻副攻彭義廣等。

第一局早段，元朗一隊入局較快、佔得不少優勢，曾領先到10：2，不過二隊站穩陣腳後，憑強韌的前排一分一分追上，形成19：19的緊張局面，需戰至「刁時」，才由元朗一隊以26：24先勝一局，過程中，一隊一次雙掩後排的精彩戰術得分，贏得觀眾掌聲。

元朗一隊和二隊打得相當緊湊。（梁鵬威攝）

第二局，兩隊的分差一直保持在一分上落、互有領先，一隊在領先到19：18時抓緊機會，打出一段6：1，以25：19再取一局「叫糊」。不過二隊在第三局，由郭賢竣多次攔網得分領先到11：7，雖然一隊即要求暫停作調整，但無阻二隊以25：21扳回一局。來到關鍵的第四局，元朗二隊也曾領先過9：8，但很快又遭追平、反超，二隊追至19：20時突然遭連取4分，最後也未能挽回敗局，元朗一隊以25：20再贏一局，局數3：1成為今屆港運會男排冠軍。

港運會男排決賽，雙方都是合作多年的甲一球隊陣容，令比賽更加刺激。（梁鵬威攝）

家住天水圍的王沛林已是第三屆出戰港運會，他指元朗區打排球的人相對多，競爭激烈，預選賽的競爭已很大，他們以甲一球隊仁濟及仁的陣容出戰，在預選賽全勝之下成為一隊，而對手元朗二隊則是以力臻班底為主，這也造就了決賽的緊湊：「大家都好熟悉對手，每個都是甲一的球員，好熟大家波路，對手配合好好多，他們防守反攻時好多快攻都做得好好，畢竟我們陣中除了仁濟，也有仁的球員，所以配合上不及對手。」

元朗一隊奪得港運會男子排球冠軍。（梁鵬威攝）

王沛林在沙排的國際賽經驗非常豐富，曾出戰亞運黁及許多亞洲賽事，他坦言這些經驗令他在決賽面對壓力時也可放鬆地打，他亦盛讚今屆港運會場地配套：「嘩，猶如打國際賽，場地鋪了的藍色地墊，是平日在國際賽會用的，自己打比賽也好大感受，有被重視的感覺，而且宣傳也好夠，以前沒有直播，現在全部決賽都有直播，運動員會更加落力。」

本身是香港沙排代表的王沛林大讚港運會場地有國際級水平。（梁鵬威攝）

在決賽前一星期，王沛林才完成了沙排全國巡迴賽重慶站，經過惡戰連場，回到香港仍能在港運會決賽打足全場，他笑道：「現在在自己球隊（甲一隊仁濟）好少打滿全場、多數做替補，本身不知道體力能否負擔，所以今天也有點喜出望外。打了沙排也有影響，之前打了好多比賽，好累，但對於打室內也有幫助。」

第九屆港運會的排球比賽已在6月2日圓滿結束。如欲重溫排球賽事的片段，可瀏覽港運會Youtube頻道（可按此）或香港電台YouTube頻道（可按此）。