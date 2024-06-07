賽馬會樂動網球計劃｜加強小朋友身心健康　培訓本地網壇新血

港產網球新星黃澤林近年在國際賽場大放異彩，讓港人開始關注網球賽事，只不過比起足球和籃球等運動，香港網壇仍有充足的發展空間。由香港賽馬會慈善信託基金捐助、中國香港網球總會主辦的「賽馬會樂動網球計劃」，透過推廣網球至小學群體，讓網球融入社區，加強小朋友身心健康，同時亦能培訓本地網壇新血，促進本地網壇發展。

攝影：黃寶瑩



以偶像作標竿 感受打網球的快樂

「我的偶像是費達拿！因為他打網球是十分有型，球風亦很漂亮！」每位運動員心中總會有一名偶像作標竿，而對「賽馬會樂動網球計劃」的參加者Darron而言，「費天王」正是這樣的存在。至於另一位參加者Odelia，則心儀拿度：「我知道他是『泥地王』，經常在泥地賽事勝出，因為我會在Youtube看他的比賽影片！」

Darron視費達拿為偶像，而自己亦勤於鍛鍊這位瑞士球王擅長的發球和網前攔截。

Odelia（左）喜愛拿度，興趣是在Youtube觀看「泥地王」的比賽影片。

二人對自己偶像如數家珍，這份熱情亦驅使他們全心全意投入計劃的訓練當中，Darron直言：「我喜歡網球的挑戰性，而且打網球可以令我變得更健壯！」這位小五學生當然亦跟隨偶像的步伐，擅於發球和網前攔截。相比之下，Odelia快樂的原因更為純粹：「網球可以兩個人打，又可以四個人打，在計劃中我認識了很多朋友，很開心！」二年級的Karson雖然性格害羞，但只要一提到網球，便展露出歡欣的笑容：「我學習到如何控制力度和不同的網球技巧，而學識打網球令我很有成功感，我亦因此而更喜歡做運動。」

雖然Karson性格害羞，但只要一提到網球，便展露出歡欣的笑容。

香港能產出更多「黃澤林」

計劃教練鍾sir在香港網球界作育英材數十載，見證本地網壇多年來的發展。他的教導著重能以人為本，關注球員的自身成長：「網球對小朋友而言一定是有挑戰性，所以除了鍛鍊體力外，亦可以加強他們的韌力。特別是比賽的時候，這種韌力更為重要。」放眼將來，鍾sir坦言希望計劃能持續舉辦，「越多這類型的基礎訓練計劃，便有機會出現更多黃澤林這樣的新星！只要肯努力，每位小朋友都有機會成功的！」

在香港網球界作育英材數十載的鍾sir（白衫）認為香港只要有更多基礎訓練計劃，便能夠產生更多如黃澤林這樣的新星。

網總致力推動本地網球發展

中國香港網球總會經歷超過一個世紀的發展，是亞洲網球聯會和國際網球聯會認可的組織，現時網總旗下有接近40個屬會，以及4000多名會員。網總的使命是向大眾推廣網球，培養具濳質球員，並提升香港整體網球水平。除咗舉辦本地和國際網球比賽，網總同時積極推行青少年和精英發展計劃、工商機構訓練、教練證書課程、普及訓練計劃，以及為小朋友而設的小型網球訓練等等。另外，香港網總協會是網總旗下的註冊慈善機構，致力透過推廣網球運動，改善和提升弱勢社群的生活水平，從而改善社區內的生活環境同質素。

「賽馬會樂動網球計劃」將網球融入社區

網總主辦的「賽馬會樂動網球計劃」由香港賽馬會慈善信託基金捐助，旨在推廣網球運動至各年齡層和社會階層，讓網球運動融入社區。於2016年9月啟動的計劃為小學生、小學體育教師、弱勢社群家庭和退休人士提供有系統的訓練，而且所有參加者無需自購球拍和網球，無需負擔額外支出便能參加訓練。計劃發展至今，已累積超過2000位參加者。

「賽馬會樂動網球計劃」至今已累積超過2000位參加者。

「香港網總協會慈善高爾夫球賽2024」圓滿結束！

香港網總協會主辦、清水灣鄉村俱樂部全力協辦的「香港網總協會慈善高爾夫球賽2024」日前假清水灣鄉村俱樂部順利舉行。今屆賽事吸引27支隊伍參賽，合共108名參賽者。賽事所獲得的捐款和贊助，在扣除開支後，將全數撥入香港網總協會，為弱勢社群和資源不足人士提供運動訓練。

（資料及相片由客戶提供）