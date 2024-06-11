第九屆港運會｜元朗三人籃球男子組奪冠　兩港隊代表率東區封后

全港運動會賽馬會三人籃球賽事的兩項冠軍在6月2日誕生。由4名甲一球員組成的元朗區，決賽以21：16力克油尖旺奪冠；3名港隊女子隊代表在決賽各為其主，陳偉萍與唐曉蕾領東區擊敗油尖旺封后。

攝影：鄭子峰



政務司司長陳國基、環境及生態局局長謝展寰、房屋局局長何永賢一同欣賞男子組三人籃球決賽。

第九屆全港運動會首度舉辦三人籃球，由5月初起舉行分組賽，經過進行兩日比賽日後，男、女子組的最後四強在調景嶺體育館爭奪錦標。

男子組四強戰，油尖旺一隊以21：16力挫九龍城二隊；元朗一隊則以21：11擊敗沙田二隊，一同打入決賽爭標。雙方陣容不乏甲一球員，油尖旺區由「老大哥」鄭錦興領軍，夥拍港隊三人籃球代表林俊達、鍾俊昇及陳卓賢；元朗區四將同樣是甲一球員，兩軍必有一場龍爭虎鬥。

港運會男子組三人籃球的冠軍由油尖旺與元朗爭奪。

三人籃球節奏明快，每場10分鐘，只要有一支球隊取得21分即完場。油尖旺區開賽早段稍為佔優，元朗區的楊嘉駿與蕭俊傑接入3個兩分球反超前，而油尖旺區的外圍投射未能命中，元朗區的優勢愈拉愈遠。楊嘉駿的手感火熱，全場射入4個兩分球，即使油尖旺區一度追至3分落後，元朗區憑陳曉峰的補籃建功，助球隊以21：16力克對手，贏得港運會男子組冠軍。

元朗激戰下力挫油尖旺封王。

政務司司長陳國基向元朗區頒發冠軍獎盃。

擊敗實力強頑的油尖旺奪冠，元朗區的蕭俊傑直言高興，更不負一眾長途跋涉來到調景嶺的元朗球迷，「能夠擊敗他們奪冠當然有滿足感，畢竟油尖旺擁有具份量的球員，大家私底下都是朋友，打慣打熟，大家在場上同樣以甲一的心態應戰，大家都打了一場好波，而現場的氣氛比想像好，同時想不到有如此多的元朗球迷來到支持，不負球迷們的眾望。」

蕭俊傑（12號）大讚港運會氣氛比預期更好。

港運會首辦三人籃球賽，蕭俊傑認為對推動三打三在港發展有幫助，「（港運會舉辦三人籃球賽）當然是好事，至少令公眾對三人賽更有認識，原來與五人賽一樣專業。若然來年有機會的話，希望同時舉辦五人籃球及三人籃球，始終五人賽在香港更受歡迎。」

不少元朗球迷專誠來到調景嶺體育館打氣。

沙田在季軍戰以21：15擊敗九龍城。

陳偉萍、唐曉蕾率東區奪冠

女子組方面，東區一隊以19：10擊敗觀塘一隊；油尖旺一隊以20：18險勝元朗一隊，兩軍在決賽爭奪冠軍寶座。早前在香港舉辦的三人籃球巴黎奧運資格賽首站，其中三名代表港隊出戰的成員，今仗同樣有份參加決賽，陳偉萍、唐曉蕾代表東區；馬丹鳳則在油尖旺帶領隊友爭冠。

東區與油尖旺爭奪女子組三人籃球冠軍。

東區打氣團聲勢浩大。

兩軍實力相若，多次打成平手，由3：3、5：5、8：8、10：10、12：12，同時多次互換領先。東區的唐曉蕾手風甚順，全場攻入10分，陳偉萍在關鍵時刻挺身而出，強打內線連取3分，拉開分差，結果東區以17：14力挫油尖旺封后。

陳偉萍（11號）關鍵時刻連入3球。

唐曉蕾（8號）手風甚順，決賽攻入10分。

陳偉萍與唐曉蕾經常合作，加上唐與張楚盈在甲組是隊友，故三人在默契上不成問題。陳偉萍認為港運會舉辦三人籃球對發展有幫助，若有更多直播的話便可達致推廣的作用。

東區贏得今屆港運會女子三人籃球的金牌。

元朗在季軍戰以15：6擊敗觀塘。

第九屆港運會的三人籃球項目已經在6月2日圓滿結束。如欲重溫決賽完整片段，可瀏覽港運會YouTube頻道（可按此）或香港電台YouTube頻道（可按此）。