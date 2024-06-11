第九屆港運會｜港島南稱霸輪椅三人籃球　港隊代表冀推動傷健共融

全港運動會賽馬會輪椅三人籃球賽事在6月2日圓滿結束，港隊成員鍾卓庭與葉劍鋒代表港島南B隊，決賽與有余俊延坐鎮的九龍西爭標，末段九龍西力追至1分落後，全場球迷起哄，結果港島南B以12：10力克對手奪冠。

攝影：鄭子峰



房屋局局長何永賢亦是座上客之一。

第九屆全港運動會在6月2日除了上演男、女子組三人籃球的賽事外，同場亦舉辦輪椅三人籃球，九龍東、九龍西、港島南B及新界西四支隊伍爭冠，上演兩場四強、季軍戰及決賽，合共四場賽事。

輪椅三人籃球的比賽節奏同樣緊湊明快，兩隊互有攻守，而今次港運會的四支參賽球隊，各隊亦有港隊成員。

港島南B與九龍西爭奪港運會輪椅三人籃球冠軍。

輪椅三人籃球在調景嶺體育館一共上演4場激戰。

九龍西穿上22號球衣的余俊延，是隊中的好波之人，坐輪椅沒有影響好動的余俊延，他在16歲時贏得香港馬拉松3公里輪椅賽的冠軍，2019年加入輪椅籃球港隊。他擅長高速運球，多次在場上靠個人突破進攻得分，四強戰帶領九龍西以11：7擊敗九龍東晉級決賽。

余俊延（22號）是九龍西的「好波之人」。

九龍西在決賽與港島南B隊爭冠軍，余俊延面對鍾卓庭及葉劍鋒兩名港隊隊友，他多次嘗試以個人能力得分，可惜對方早有準備，他今仗打得相當吃力，更不時趕急下起手射失。

港島南B隊佔稍微優勢，其後一度拉開至4分領先，余俊延力挽狂瀾，一口氣連入3分，賽事餘下1分鐘左右，雙方差距收窄至1分，賽事再度掀起高潮，惟余俊延在「牛角位」起手射失，無緣追平，結果九龍西以10：12憾負，屈居亞軍。

港島南B與九龍西在決賽鬥得十分激烈。

港島南B贏得今屆港運會輪椅三人籃球冠軍。

余俊延在今次港運會交出亮眼表現，最終失落冠軍亦有點可惜，「大家都盡了全力，輪椅籃球難以打個人技術，身體質素更加重要，畢竟對方球員的身體較有優勢，同樣略勝一籌，雖然落敗是有點可惜，但與我想像中的賽果沒有太大分別。」

撇開賽果，余俊延認為透過今次港運會是能進一步推廣殘疾人運動，「今次十分開心在場有不少球迷欣賞賽事，今次更有直播，可以讓更多人認識到什麼是輪椅籃球，希望可以讓外界更了解殘疾人運動。」此外，余俊延表示大部分球隊都有健全球員，希望做到傷健共融，一同體驗殘疾人運動。

輪椅三人籃球激戰連場，調景嶺體育館氣氛熱烈。

九龍西球員余俊延希望今次港運會可以讓外界更認識殘疾人運動。

第九屆港運會的三人籃球項目已經在6月2日圓滿結束。如欲重溫決賽完整片段，可瀏覽港運會YouTube頻道（可按此）或香港電台YouTube頻道（可按此）。