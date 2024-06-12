歐國盃爭霸｜德國揭幕戰迎蘇格蘭　半角做「大」「蘇」

繼上屆由多達11個國家聯合主辦後，今屆歐洲國家盃回歸基本，由德國獨力舉辦。這支昔日球壇霸主近10年於大賽表現失色，今次能否藉主場揚威，還看A組揭幕戰在慕尼黑面對蘇格蘭的表現。

（球賽編號：FB8601，6月15日凌晨3時開賽，ViuTV 99台及NowTV 618台直播）



德國（連同西德）在國際大賽是4強常客，曾4奪世界盃、3捧歐國盃，但他們對上一次摘下世界盃已是10年前的事，上一次於歐洲封王更要數到1996年；而且，他們近兩次世界盃於分組賽出局，上屆歐國盃亦於16強飲恨。

德國由少帥拿高士文統領，他挑選了不少新球員入伍。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



德國主場出擊，加上前線有眾多好波之人如穆斯亞拿、科利安華迪斯、夏維斯及利萊辛尼等，甫開波後有機會狂攻蘇格蘭，望能盡快入波。上次他們迎戰蘇格蘭，雖然只小勝2：1，但全場錄得22次攻門，總角球亦多達13個。半場開出角球中位數為4.5球，一於半角「 大」。



這支昔日豪門如今由少帥拿高士文統領，注入新氣象，也希望藉主場之利翻身。事實上，德國近4次以主辦國身分參加大賽，於分組賽都有好成績，06世盃3戰全勝、05洲際盃及88歐國盃均2勝1和，只有在74世盃取得2勝1負，這也是唯一無法以首名出線的一次。

德國前線人才濟濟，例如司職進攻中場的穆斯亞拿。（Getty Images）

慕尼黑也是德國的福地。德國過往4次在這南部城市出戰大賽，取得3勝1和佳績；要留意的是，其中3次總入球超過2球。德國近3次面對蘇格蘭，亦悉數取勝，同樣，總入球全部超過2球。

曼聯中場麥湯米尼，效力蘇格蘭時的位置靠前，他於外圍賽攻入7球，是球隊的首席射手。（Getty Images）

蘇格蘭雖然於歐國盃外圍賽有擊敗西班牙的創舉，並以小組次名出線，但整體實力不及德國；今場一於捧東道主可於揭幕戰「大」勝一場！