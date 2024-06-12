歐國盃爭霸｜匈牙利瑞士鬥穩陣　半角「細」啱數

2024歐洲國家盃剛上演了德國對蘇格蘭的揭幕戰，接下來大戰連場，同屬A組的匈牙利將硬撼瑞士；兩軍實力接近，勝負難料。

（球賽編號：FB8602，6月15日晚上9時開賽，ViuTV 99台及NowTV 618台直播）



匈牙利在1950年代橫掃球壇，但沉寂了幾十年，近10年才重返大眾視線，近兩屆歐國盃都打入決賽周，今屆於外圍賽亦表現不俗，分組賽5勝3和保持不敗，壓過塞爾維亞等以小組首名出線。

匈牙利陣中最為人熟悉的球星，相信是效力利物浦的蘇斯保拉爾。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



匈牙利及瑞士近年碰頭，總是上演入球騷，對上3次交手總入球皆超過2球，但角球卻未算太多，其中在2017年相遇時全場角球只有6球，半場角球更少至3個。至於雙方於2016年交鋒，最終瑞士雖贏3：2，惟全場只有8個角球。畢竟今仗是他們兩隊首場分組賽，或會比較謹慎，加上組織進攻能力皆非太強，故宜取半角「細」。



瑞士在外圍賽也有不錯表現，10場取得4勝5和1負，整個2023年，就只輸過一場，正是作客以0：1不敵最後的小組首名羅馬尼亞。瑞士陣容中有幾名都是歐洲頂級聯賽冠軍人馬，包括國際米蘭門將恩尼森馬、曼城中堅艾簡治、利華古遜中場格列沙加，球員實力與大賽經驗，都要比匈牙利優勝。

瑞士隊長格列沙加今季表現大勇，帶領利華古遜於德甲不敗封王。（Getty Images）

事實上，瑞士近3次遇上匈牙利，悉數取勝，而且3場總入球都超過2球，包括2017年以5：2大勝。值得留意的是，匈牙利最近4場外圍賽取得2勝2和，而總入球同樣全部超過2球。因此，今場誰勝誰負也好，「入球大」都絕對值博。

西班牙今次大賽召入多名新秀，隊長莫拉達是陣中經驗最豐富的一員。（Getty Images）

38歲的莫迪歷未言退，繼續帶領克羅地亞爭取佳績。（Getty Images）

同日還有B組兩場賽事，西班牙硬撼克羅地亞，兩軍實力相當，和味濃；至於上屆冠軍意大利面對阿爾巴尼亞，雖然後者於外圍賽神奇地奪得小組首名出線，但意軍始終實力佔優，應可施開得勝。

當拿隆馬是上屆歐國盃最佳球員，今屆助意大利力爭衛冕。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



西班牙及克羅地亞對上3屆歐國盃皆有交手，各勝1場，餘下1場打和。在該3次歐國盃決賽周交鋒，他們兩隊於半場炮製了多個角球，其中於2021年及2016年皆有6個角球，而於2012年一屆賽事亦有4個角球。考慮兩軍皆攻力強，半場角球宜向3.5球「大」埋手。

至於意大利對阿爾巴尼亞，雙方近2次交手皆是半場少角球及全場多角球，相估今仗亦不例外，一於取4.5球角球「細」。

