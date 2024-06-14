歐國盃爭霸｜波蘭荷蘭合演「雙蘭決」　旺半角「細」

歐洲國家盃列強陸續出場，D組的爭標份子荷蘭將迎擊波蘭；「橙衣軍團」無論實力、往績都比對手優勝，今場可謂不勝無歸。

（球賽編號：FB8605，6月16日晚上9時開賽，ViuTV 99台及NowTV 618台直播）



荷蘭唯一的大賽錦標，就是1988年的歐國盃，但他們多次打入大賽4強，因此常被視為爭標份子，上屆他們於分組賽全勝出線，可惜16強因迪歷特鹵莽被逐，終被捷克淘汰。今屆「橙衣軍團」捲土重來，既有上次缺陣的雲迪積克鎮守後防，法蘭基迪莊及加普等主力亦漸成熟，加上施蒙斯（Xavi Simons）、布羅比（Brian Brobbey）等新星嶄露頭角，實力不容忽視。

雲迪積克上屆因傷缺陣，今屆以隊長身分帶領荷蘭爭標。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



儘管波蘭及荷蘭前線同有星級球員壓陣，惟近年交手半場角球總是不多。自2020年9月開始，雙方於歐國聯交手4次，半場總角球皆少過6球，當中更有3次是少過5球。有見及此，數據派的球迷宜向半場角球「細」埋手，可以投注4.5球的半角「細」。



荷蘭面對波蘭亦有「格食格」味道，對上12次對壘未嘗敗績，取得7勝5和，只計近7次的話，更取得6勝1和的壓倒性優勢；要留意的是，這7場賽事有6場總入球超過2球。

波蘭仍靠35歲的兼有傷在身的羅拔利雲度夫斯基單天保至尊，難寄厚望。（Getty Images）

波蘭仍靠中鋒羅拔利雲度夫斯基單天保至尊，惜此子熱身賽時受傷，首仗撼荷蘭已肯定要缺陣。波蘭外圍賽與阿爾巴尼亞及捷克等同組，仍落得第3，僅靠歐國盃戰績踢上附加賽，再憑互射12碼淘汰威爾斯晉級，過程毫無說服力；他們上屆分組賽只得1和2負，敬陪末席，今屆也難寄厚望。

英格蘭中前場人才鼎盛，哈利卡尼能否藉此打破無冕宿命？（Getty Images）

塞爾維亞前身南斯拉夫曾兩度殺入歐國盃決賽，但以塞爾維亞身分卻是首次躋身決賽周。（Getty Images）

同日還有C組兩仗。大熱門英格蘭迎擊「黑馬」塞爾維亞，只要小心對方的反擊，應可順利奏捷；至於斯洛文尼亞面對丹麥一仗，可謂兩大「守護神」對決，前者有馬德里體育會門神奧比歷坐陣，丹麥則有卡斯柏舒米高把關，隨時以0：0和氣收場。

舒米高曾於1992年帶領丹麥捧走歐國盃，其子卡斯柏能否再寫美麗童話？（Getty Images）

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別以為英格蘭前線粒粒星，角球一定多，實情是相反。上屆歐國盃決賽周他們踢了7場比賽，每場的總角球（法定時間）皆少過12球，其中於半場方面，有6場的半場總角球是少過5球，僅得1場是超過6球。換言之，今仗他們鬥塞爾維亞，宜向4.5球「細」埋手。

至於斯洛文尼亞對丹麥，雙方於2023年交手兩次，半場角球數字皆是偏低，分別是3球及4球，故今仗一於取4.5球角球「細」。



奧比歷把關穩建，是斯洛文尼亞陣中最具級數的球員。（Getty Images）

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