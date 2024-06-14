歐國盃爭霸｜羅馬尼亞鬥烏克蘭　半角「細」水長流

2024歐洲國家盃今天到E組登場，兩支東歐球隊羅馬尼亞與烏克蘭相遇；雙方近3次交手都有大手交易，今場會不會再來個「大」激鬥？

（球賽編號：FB8608，6月17日晚上9時開賽，NowTV 618台直播）



羅馬尼亞在1990年代顯赫一時，一代球星赫傑（Gheorghe Hagi）獲譽為「東歐馬勒當拿」，但他們之後卻沉寂多年，不單缺席多屆世界盃，上屆歐國盃亦未能躋身決賽周；今天赫傑之子伊亞尼斯（Ianis Hagi）也在陣中，爭取重拾昔日輝煌。

伊亞尼斯赫傑是名將之後，是羅馬尼亞陣中較具名氣的一員。（Getty Images）

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羅馬尼亞前屆決賽周踢了3場分組賽，有兩場的半場角球是超過5球，但要留意對手包括法國及瑞士，其中鬥高盧雄雞更是半場捱打。烏克蘭上屆決賽周比賽5場，半場角球數據較為正路，當中有4場是少過5球，故今仗還是向4.5球的半角「細」埋手較為穩陣。



羅馬尼亞在外圍賽表現不俗，以6勝4和的不敗戰績，壓過瑞士及以色列等首名出線；現時陣中沒有大牌球星，但勝在團結一心。

烏克蘭中鋒杜夫比克今季助基羅納奪得西甲季軍，狀態一流。（Getty Images）

當然，論團結，烏克蘭可能更勝一籌，畢竟他們仍飽受戰亂困擾。烏克蘭另一佔上風的地方是，近3次對壘，取得2勝1和；要留意的是，這3場總入球全部超過3球，或許今場同樣會開出「入球大」。

奇雲迪布尼依然是比利時中場的核心人物。（Getty Images）

斯洛伐克實而不華，隨時可以製造驚喜。（Getty Images）

同日另一場E組賽事，比利時迎擊斯洛伐克，牌面上比利時佔壓倒性優勢；至於同日D組法國面對奧地利，前者實力超班，大勝可期。

法國擁有麥巴比等多員星級戰將，是今屆賽事的奪標大熱之一。（Getty Images）

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法國牌面上確是強過奧地利，但雙方近兩次交手，半場角球偏少，兩次都是少過5球。事實上，奧地利防線有一定實力，法國半場隨時嘆慢板，留待下半場才狂攻奧地利。故此，今仗宜向半角中位數4.5球的「細」埋手。

至於比利時對斯洛伐克，前者上屆決賽賽3場分組賽，半場角球總數皆少過4球，故今仗一於取4.5球角球「細」埋手。



35歲老將阿拿奧杜域是奧地利最多「喼帽」的球員。（Getty Images）

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