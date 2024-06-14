歐國盃爭霸｜土耳其鬥格魯吉亞夠主動　必捧半角「大」

2024歐洲國家盃分組賽首輪最後兩仗，F組壓軸出場，土耳其將面對首次躋身決賽周的格魯吉亞，相信可旗開得勝。

（球賽編號：FB8611，6月19日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）



土耳其上兩屆歐國盃都打入決賽周，但表現不佳，皆未能晉級淘汰賽，上屆更3戰皆北，入1球失8球，是24隊戰績最差的；不過，他們於今周外圍賽表現出色，竟壓過世界盃季軍克羅地亞以首名出線。

土耳其中場查漢奴古罰球技術了得。（Getty Images）

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土耳其於近兩屆歐國盃決賽周皆於分組賽止步，但角球數字偏高，尤其是於半場，6場有5場的半場總角球是多過4球，其中上屆對瑞士及威爾斯踢得相當主動，單單自己就取得4個角球（半場角球分別是8個及6個）。預計他們會主動進攻格魯吉亞大門，故此宜向4.5球的半角「大」埋手。



現時的土耳其陣容星味雖然未及2002年奪得世界盃季軍，但陣中仍擁有國際米蘭中場查漢奴古（Hakan Çalhanoğlu ）等主將，這名30歲中場是死球專家，也是球隊的一大殺着。

「字母哥」基華拉斯基利亞是格魯吉亞陣中最具級數的球星。（Getty Images）

格魯吉亞未嘗躋身國際大賽，今次打入決賽周可謂萬分僥倖，他們在分組賽僅排第4，卻因為歐國聯戰績躋身附加賽；附加賽首仗更抽得實力一般的盧森堡，順利過關後則以互射12碼淘汰了希臘。然而，格魯吉亞僅得「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）有頂級實力，今場面對近5次交手只取得1勝1和3負的土耳其，相信凶多吉少。

C朗拿度將第6次代表葡萄牙征戰歐國盃，為古今第一人。（Getty Images）

同日同組另一仗葡萄牙迎擊捷克（球賽編號：FB8612，6月19日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播），前者是外圍賽唯一全勝之師，而且攻入36球只失2球亦是外圍賽列強之冠，今場面對戰力一般的捷克，勝利3分應是手到拿來。

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葡萄牙及捷克近年交手，除了能分出勝負之外，還會合演半場角球騷。翻查他們兩隊近5次對賽，半場總角球皆超過4球，其中更有兩次達至9球及10球。事實上，雙方皆是攻優於守，信數據的話，可向半場角球中位數4.5球的「大」埋手。



捷克踢法實而不華，其隊長蘇錫克正是這風格的表表者。（Getty Images）

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