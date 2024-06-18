歐國盃爭霸｜德國鬥匈牙利　宜取半角「細」

東道主德國於揭幕戰踢出精彩一仗，以5：1大破蘇格蘭，乘勝追擊迎戰匈牙利，相信不難再下一城，率先取得A組的晉級資格。

（球賽編號：FB8614，6月20日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）



德國今屆陣容十分完整，中場靈魂卻奧斯傳球精準度高達99%的調控下，前線不愁沒進攻空間，而且「假九」夏維斯、科利安華迪斯走位靈活、穆斯亞拿突破力強、隊長根度簡入楔時間準繩，這個攻擊組合實在難以抵擋，難怪蘇格蘭會被大炒一場。

完成歐國盃後將掛靴的卻奧斯，在中場有大師級的表現。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



德國上場對蘇格蘭，半場錄得5次攻門，但角球卻是0，對手蘇格蘭也是0，結果半場開出角球是0球。過往德國跟匈牙利交手，半場角球不多，近3次對賽的半場角球數目皆是少過5球，其中更有2次是少過3球，故今仗一於取4.5球角球「細」埋手。



當然，匈牙利也有一戰之力，雖然上場對瑞士以1：3落敗，但其實落後1：2時有不少機會可以扳平，完場前才因失誤再失一球。而且，近3次對賽，匈牙利面對德國竟取得1勝2和，所以雖然德國實力、狀態佔優，今場未必能再獲大勝。

效力利物浦的蘇保斯拉爾上仗貢獻了一記助攻，是匈牙利前場最具威脅的球員。（Getty Images）

同組蘇格蘭面對瑞士（球賽編號：FB8615，6月20日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播），前者實力一般，尤其攻擊線上缺乏大牌球星支撐，難怪他們近4次歐國盃分組賽只取得1和3負，今仗面對三線實力平均得多的瑞士，恐怕難寄厚望。

瑞士三線實力平均，步大力雄的前鋒比列安保路，上仗也要先列後備。（Getty Images）

蘇格蘭防守力向來不俗，但上仗對德國卻毫無還擊之力。（Getty Images）

同日還有B組克羅地亞面對阿爾巴尼亞（球賽編號：FB8613，6月19日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）的賽事。克羅地亞首仗雖然以0：3慘負西班牙，但比數絕對反映不了比賽過程，「格仔軍」未能「破蛋」實屬不幸，事實上他們近3場歐國盃賽總入球皆超過2球的，攻力相當不俗；相反阿爾巴尼亞以1：2不敵意大利一仗，顯示出組織能力不強，今仗同樣凶多吉少。

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克羅地亞牌面上確是強過阿爾巴尼亞，但他們於歐國盃決賽周比賽，半場角球偏少，近4場分組賽的半場開出角球總數皆少過5球，其中更有3次是少過4球，故此，今仗宜向半角中位數4.5球的「細」埋手。

至於蘇格蘭對瑞士，雙方上次於歐國盃決賽周交手合力炮製半場角球騷，多達8球，因此今仗可博3.5球的半角「大」。



克羅地亞上仗以0：3不敵西班牙，中鋒般奴柏高域射失12碼，無緣破蛋。（Getty Images）

阿爾巴尼亞上仗乘意大利失誤閃電打開紀錄，但其實他們的組織能力頗弱，在死亡之組難有作為。（Getty Images）

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