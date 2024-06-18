歐國盃爭霸｜「三獅」英格蘭鬥丹麥料嘆慢板　再追半角「細」

歐洲國家盃奪冠大熱英格蘭，在C組首仗雖然以1：0輕取塞爾維亞，旗開得勝，但主帥修夫基的保守戰術賽後仍為人詬病，今場面對實而不華的丹麥，隨時又是一球起兩球止的悶戰。

（球賽編號：FB8617，6月21日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）



英格蘭上場由比寧咸打開紀錄後，便以控球為主，下半場更不時退守後場，因此全場射門僅4次。事實上，修夫基戰術非常保守，雖然手執天下兵器，但往往只求穩住一兩球勝局就好，近7場賽事，有5場總入球都不超過3球，近兩場也分別僅以1：0小勝冰島與塞爾維亞。

比寧咸與阿歷山大阿諾特老友鬼鬼，在英格蘭擊敗塞爾維亞一仗以趣怪方式慶祝入球。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



英格蘭上場塞爾維亞，半場沒有任何角球，對手也是錄得1個角球，結果半場開出 角球是1球。英格蘭之前3次鬥丹麥，半場角球不多，半角球數目皆是少過5球，2次4球及1次2球，故今仗再追取「細」，向4.5球角球「細」埋手。



丹麥近5場取得3勝2和戰績，狀態不俗。雙方近7次交手，各勝3場賽和1場，足證實力接近，而且這7次交手中，有6場半場都打和，似乎雙方對壘都十分穩陣；而近4次對戰，法定時間內總入球皆少於3球，因此今場開出「入球小」機會極高。

歷劫重生的艾歷臣，上仗替丹麥攻入一球，他仍是球隊中場的重要一員。（Getty Images）

同組斯洛文尼亞面對塞爾維亞賽事（球賽編號：FB8616，6月20日晚上9時開賽，NowTV 618台直播），兩軍對賽往績接近，近5次交手各勝1場，打和3次，似乎今仗也很有可能再度和氣收場。

塞爾維亞前鋒線人才濟濟，包括效力祖雲達斯的杜辛華荷域。（Getty Images）

斯洛文尼亞憑艾歷真沙的入球，上仗以1：1逼和丹麥。（Getty Images）

同日B組則有西班牙對意大利（球賽編號：FB8618，6月21日凌晨03時開賽，NowTV 618台直播）的矚目大戰，兩軍現時陣容都比過去減少很多星味，但務實足球卻效率十足，但論個人能力，西班牙稍高半籌，難怪近4次交手取得3勝1和，相信「鬥牛軍」今仗亦可再下一城。

半場開出角球大細攻略



西班牙及意大利近年交手皆是鬥猜，鮮有能於上半場炮製大量角球。翻查他們兩隊近4次對賽，僅1次的半場總角球是5球，其中3次都是少過3球，如信數據的話，可向半場角球中位數4.5球的「細」埋手。

同日斯洛文尼亞對塞爾維亞，雙方近2次交手半角皆少，數目皆是少過4球，一於取4.5球的「細」。



這支西班牙跟歐國盃兩連霸時期，星味減退不少，但進攻效率卻不俗。（Getty Images）

意大利陣中最具名氣及級數的，可能是門將當拿隆馬。（Getty Images）

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