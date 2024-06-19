歐國盃爭霸｜荷蘭法國強撼強　半角追「細」

歐國盃D組迎來強強互撼，荷蘭與法國首仗贏來有驚無險，「橙衣軍」防守力沒想像中穩健，「公雞兵」攻擊力亦沒想像中銳利，今場勝負實難預料。

（球賽編號：FB8621，6月22日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）



荷蘭防線人才濟濟，雲迪積克、尼敦阿基、迪維積等正選，個個在大球會效力，連拜仁慕尼黑守將迪歷特都要做後備，不過上場對波蘭卻因角球失波，反映他們級數雖高，但偶爾有輕敵或失去集中力的狀況。

荷蘭有雲迪積克坐鎮後防，防線人才濟濟。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



荷蘭跟法國於今屆歐國盃外圍賽曾經同組，兩次交手的半場角球皆很少，同是少過5球，加上法國或在基利安麥巴比因傷缺陣下攻力受損，故今仗一於追取半角「細」，向4.5球的半場角球中位數「細」埋手。



不過，「橙衣軍」今仗應不會再輕敵了，始終過去8次面對法國，錄得1勝7負的劣績，而且，這8場中也有7次是率先失守。

法國射手麥巴比上仗撞爆鼻，今仗或未能上陣。（Getty Images）

法國今屆由麥巴比領銜的攻擊線，牌面上非常厲害，基沙文、基奧特、奧士文尼迪比利、馬古斯杜林及京士利高文等，集齊技術、速度、高度、力量，但首仗對奧地利卻未能發揮最佳水準，只靠一個烏龍球贏波，麥巴比仍未打破歐國盃決賽周的入球荒（上屆4場未入一球）。

波蘭上仗收起了首席中鋒羅拔利雲度夫斯基，或許讓他養精蓄銳在今場搏殺。（Getty Images）

不過，麥巴比近5次對荷蘭，4場有進帳，共入了6球，雖然未知他能否上陣，但法國對荷蘭往往先拔頭籌，所以今仗勝負難料下，可以博一博法國率先入球。

奧地利沒有哪位球星表現特別出眾，但勝在整體配合不錯。（Getty Images）

同組還有波蘭對奧地利一仗（球賽編號：FB8620，6月22日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播），兩軍首場雖然輸波，但都表現不俗；往績上，波蘭近5次交手取得3勝2和，有格食格味道，今場可以再捧波蘭獲勝。

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斯洛伐克及烏克蘭上場於半場皆取得很多角球，前者有5球，後者有3球，看來彼此都相當進取，故可向半場角球中位數4.5球的「大」埋手。同日波蘭對奧地利，雙方近3次交手半角皆多，數目皆超過4球，同樣可取4.5球的「大」。



斯洛伐克上場爆冷擊敗比利時，但其實防守力不算很強，只是對方浪費了不少入球機會。（Getty Images）

同日E組則有斯洛伐克對烏克蘭（球賽編號：FB8619，6月21日晚上9時開賽，NowTV 618台直播），烏克蘭牌面上三線都有實力球星，奈何犯錯頻頻下，首仗竟以0：3慘負羅馬尼亞，令他們近4場歐國盃分組賽有3次總入球超過2球；今場面對爆冷擊敗比利時的斯洛伐克，或許可吼「入球大」。

烏克蘭上仗頻頻犯錯，隊長辛真高要火速重振隊友的軍心。（Getty Images）

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