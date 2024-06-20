歐國盃爭霸｜土耳其鬥葡萄牙　半角「大」匯演

歐洲國家盃分組賽24強全部亮相，佔半個主場之利的土耳其表現令人讚賞，但於F組面對實力極強的葡萄牙，能否再演黑馬本色？

（球賽編號：FB8623，6月23日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）



土耳其是德國少數民族中最大的族群，還未計大量移民後裔，因此德國可說是他們的半個主場，球員表現自然仍特別神勇，其中效力皇家馬德里的19歲小將古拿上仗對格魯吉亞時更射入一記「世界波」，打破C朗拿度保持多年的歐國盃最年輕入球紀錄。

C朗拿度雖然已屆39歲，但寶刀未老，仍在葡萄牙前線正選出陣。（Getty Images）

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土耳其及葡萄牙近年常常於歐國盃決賽周碰頭，之前於1996年、2000年及2008年交手3次，半場角球偏多，總數皆超過3球，其中更有2次是超過4球。要留意，葡萄牙每次於歐國盃決賽周鬥土耳其都於上半場踢得相當主動，3次交手共錄得15球。今仗一於追取半角「大」，熱捧向中位數3.5球的「大」。



土耳其新星古拿上仗對格魯吉亞時射入一球，打破了C朗保持的歐國盃最年輕入球紀錄。（Getty Images）

當然，C朗依然寶刀未老，他帶領的葡萄牙前中後三線都有星級猛將，甚至迪亞高祖達、祖奧菲歷斯都要做後備。再者，近7次交手，葡萄牙佔盡上風，取得6勝1負；值的留意的是，而這6場勝仗也是由他們先開紀錄，因此今仗除了可博葡軍再下一城外，還可以留意下一個入球的動向。

格魯吉亞首次參賽，但表現不俗，其中「字母哥」基華拉斯基利亞在左路的進攻極有威脅。（Getty Images）

捷克面對葡萄牙，僅在補時階段失守以1：2飲恨，表現已很不錯。（路透社）

同組的格魯吉亞雖然首次出戰，但表現可人，與土耳其互有攻守，今場面對攻力一般的捷克，有望取得隊史的第1分，今仗一於捧格魯吉亞能賽和對手。（球賽編號：FB8622，6月22日晚上9時開賽，ViuTV 99台、NowTV 618台直播）

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比利時及羅馬尼亞上場皆與所屬對手合演半場角球騷，前者與斯洛伐克合力炮製6個半角，後者跟烏克蘭的比賽亦有6個半角，換言之今仗宜向半場角球中位數4.5球的「大」埋手。同日格魯吉亞對捷克，雙方攻力皆是麻麻，加上勢均力敵，半場隨時悶戰，可吼中位數4.5球的「細」。



羅馬尼亞中場史坦斯奧遠射了得，上仗對烏克蘭時便攻入一球「世界波」。（Getty Images）

同日還有E組比利時對羅馬尼亞（球賽編號：FB8624，6月23日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）的賽事；比利時首仗爆冷不敵斯洛伐克，前線牌面雖強，但不時浪費機會，後防亦難稱穩健；相反，羅馬尼亞反擊速度比斯洛伐克更快，而且近5次對比利時錄得3勝1和1負，今仗隨時再炮製驚喜賽果，一於冷敲羅馬尼亞再下一城。

盧卡古對斯洛伐克時多次錯失入球機會，令比利時以0：1爆冷落敗。（Getty Images）

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