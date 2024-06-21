歐國盃爭霸｜德國瑞士決戰　上演半角「大」會

歐洲國家盃分組賽來到最後一輪，東道主德國雖然已穩獲出線權，但為了保住A組首名位置，今場面對瑞士也不容有失；他們近4次在法蘭克福比賽都獲勝，相信今次亦不例外。

（球賽編號：FB8625，6月24日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）



德國上仗以2：0輕取匈牙利後，兩戰得6分，暫列A組榜首並已穩獲16強資格，但由於瑞士有4分，因此若德國今場落敗，便會跌落次名，因此今仗最少要保住和局。不過，以德國前線的狀態而言，今仗可看高一線，尤其拜仁慕尼黑中場穆斯亞拿連續兩場建功，將是球隊取分之匙。

穆斯亞拿連續兩仗建功，是德國前線的入球之匙。（Getty Images）

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土耳其及葡萄牙近年常常於歐國盃決賽周碰頭，之前於1996年、2000年及2008年交手3次，半場角球偏多，總數皆超過3球，其中更有2次是超過4球。要留意，葡萄牙每次於歐國盃決賽周鬥土耳其都於上半場踢得相當主動，3次交手共錄得15球。今仗一於追取半角「大」，熱捧向中位數3.5球的「大」。



瑞士首仗力挫匈牙利，次仗面對蘇格蘭，其實也稍佔上風，但前鋒基華奧杜亞（Kwadwo Duah）屢誤戎機，最終只能與對手踢成1：1平手。瑞士手執4分，出線機會高唱入雲，今仗也未必會全力搶攻。

瑞士老將沙基利上仗對蘇格蘭建功後，已連續3屆歐國盃決賽周都有入球。（Getty Images）

德國近6場面對瑞士取得3勝2和1負，稍佔上風，重要是這6次交手，德國有4次是先開紀錄一隊，而亦有4次總入球超過2球，所以除了可捧德國獲勝外，「入球大」亦可一博。

蘇格蘭攻力一般，曼聯中場麥湯米尼已是他們最能倚靠的球星。（Getty Images）

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比利時及羅馬尼亞上場皆與所屬對手合演半場角球騷，前者與斯洛伐克合力炮製6個半角，後者跟烏克蘭的比賽亦有6個半角，換言之今仗宜向半場角球中位數4.5球的「大」埋手。同日格魯吉亞對捷克，雙方攻力皆是麻麻，加上勢均力敵，半場隨時悶戰，可吼中位數4.5球的「細」。



同組還有匈牙利對蘇格蘭（球賽編號：FB8626，6月24日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）一仗，兩軍實力相當，近兩次交手各勝一仗，而且雙方頗為慢熱，這兩場半場總入球皆少過2球，今仗勝負難料下，或許博半場和更穩陣。

匈牙利兩仗只入一球，前鋒班拿巴斯華加暫時取得唯一的入球。（Getty Images）

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