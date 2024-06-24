歐國盃爭霸｜英格蘭攻力弱　鬥斯洛文尼亞宜取半角「細」

英格蘭在今屆歐洲國家盃雖然在場分組賽已取得1勝1和，出線機會高唱入雲，但表現來說卻乏善足陳，今仗面對斯洛文尼亞需要力爭3分，力保C組首名晉級資格。

（球賽編號：FB8632，6月26日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）



前線擁有哈利卡尼、菲爾科頓、比寧咸、高爾彭馬等星級戰將，但英格蘭踢出來的足球卻一無是處，雖然面對塞爾維亞及丹麥都先拔頭籌，但一取勝便縮後的戰術，為人詬病，對塞爾維亞時還能守住勝果，對丹麥時卻被對手一記遠射追平1：1，未能提早確保首名。

英格蘭中鋒哈利卡利雖然入了一球，但表現未算突出。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



英格蘭在今屆賽事雖錄得1勝1和，但表現卻欠缺說服力，尤其是於進攻方面。對上兩場分組賽，他們半場皆錄得0角球，半角總數亦分別是1球（對塞爾維亞）及2球（丹麥）。至於斯洛文尼亞表現進取，過去2場分組賽的半場皆錄得3個角球。然而，英格蘭的實力比他們之前對手丹麥及塞爾維亞強，故未必能製造很多攻勢。故此，今仗宜取半角中位數4.5球的「細」。同組另一場丹麥對塞爾維亞，兩軍皆要爭出線，料會踢得積極，一於取中位數3.5球的半角「大」。



斯洛文尼亞上次參加歐國盃決賽周是2000年的事，但2和1負未能躋身次圈，上場對塞爾維亞時幾乎取得歐國盃首勝，惜在補時被對手扳平。斯洛文尼亞近況不俗，連同上場和局，近8仗已取得4勝4和，今場也有力阻止英格蘭全取3分。

斯洛文尼亞陣中最著名的球星，要數效力馬德里體育會的門將奧比歷。（Getty Images）

對賽往績而論，英格蘭近6次面對斯洛文尼亞未嘗敗績，取得5勝1和，但要留意的是，其中4場勝仗也只是入1球；另外，近4次交手有3次半場打和，因此今場或許再次開出「半場和」。

丹麥實力平均，將士用命，是一支難以被擊敗的球隊。（Getty Images）

塞爾維亞憑盧卡祖域補時建功，逼和斯洛文尼亞，保持出線希望。（Getty Images）

同組丹麥對塞爾維亞（球賽編號：FB8631，6月26日凌晨3時開賽，NowTV 619台直播），兩軍都未嘗贏波，因此今仗勝方才有望出線，丹麥近3次交手錄得全勝，今仗也可以看高半線。

荷蘭新星沙維西蒙斯表現搶鏡，今仗續是取分之匙。（Getty Images）

地利陣中沒有大牌球星，但勝在整體紀律性強。（Getty Images）

同日還有D組的荷蘭對奧地利（球賽編號：FB8630，6月26日凌晨0時開賽，NowTV 619台直播），以及法國對波蘭（球賽編號：FB8629，6月26日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）。荷蘭取得4分，出線機會高唱入雲，他們近7次面對奧地利錄得全勝，今仗輕裝上陣下，應該再獲3分。法國同樣獲得4分，面對兩連敗的波蘭，可勝不穩，今屆埋門把握尚待改善，而且近6次與波蘭交手，有5次總入球少於3球，今仗也可吼「入球小」。

法國今屆把握力弱，贏波一場只靠一個烏龍球，換言之，兩場未有法國球員取得過入球。（Getty Images）

波蘭連敗兩仗篤定出局，隊長羅拔利雲度夫斯基也沒有太多發揮機會。（Getty Images）

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