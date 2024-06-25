歐國盃爭霸｜烏克蘭比利時勢必鬥攻　取半角「大」

歐洲國家盃分組賽踢罷兩輪後，E組史無前例地4支隊伍都各得3分，其中實力較強的比利時，能否闖過重拾士氣的烏克蘭，獲得晉級資格？

（球賽編號：FB8634，6月27日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）



比利時擁有奇雲迪布尼、盧卡古等星級戰將，但首仗竟意外不敵斯洛伐克，幸而次仗主帥泰迪斯高改變陣容，重新起用老將維頓漢穩住軍心，又讓中場泰利文斯任正選，加上迪布尼逐漸找回狀態，結果以2：0力挫羅馬尼亞，今仗也有望取得近6場分組賽的第5勝。

奇雲迪布尼逐漸上力，是比利時爭取晉級的關鍵球員。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



E組亂局，經過2轅分組賽後，羅馬尼亞、比利時、斯洛伐克及烏克蘭同得3分，4隊皆有機會出線到最後16強。烏克蘭今鬥比利時，翻查兩軍在今屆賽事的半角數據，數字高企。烏克蘭對羅馬尼亞及斯及斯洛伐克，半角分別是6球及4球；而比利時亦不遑多讓，之前對斯洛伐克及羅馬尼亞，半角分別6球及11球。要留意，他們兩隊都是攻強守弱，故今次交鋒，有機會於半場製造大量角球，一於取中位數3.5球的半場開出角球「大」。同組斯洛伐克對羅馬尼亞，基於彼此都有機會出線，料會踢得主動，同樣取3.5球的半角「大」。



烏克蘭首仗意外地以0：3慘負羅馬尼亞，還好次仗對斯洛伐克時重拾士氣，以2：1取勝，但他們的表現十分反覆，近4場取得2勝2負，而且防守不濟下，這4場的總入球都超過2球，因此今仗除了可捧比利時取勝外，「入球大」也值博。

耶梅卓克上場為烏克蘭建功，帶領球隊力挫斯洛伐克。（Getty Images）

至於同組斯洛伐克對羅馬尼亞（球賽編號：FB8633，6月27日凌晨0時開賽，NowTV 619台直播）的賽事，雙方近8次交手，羅馬尼亞4勝4和未輸過，因此今仗也是坐和望贏格局，鑑於賽和雙方各有4分，很大機會攜手出線，預料兩軍未必太進取下，今場相信也是和局收場。

羅馬尼亞有名將之後伊亞尼斯赫傑領軍，誓要全取3分成功晉級。（Getty Images）

斯洛伐克射手艾雲舒蘭斯連續兩場都有入球，與富克洛等暫列射手榜首位。（Getty Images）

同日F組也會踢最後一輪賽事，穩獲首名的葡萄牙今場或會盡遣副選上陣，不過即使這樣，他們的實力仍高於今仗對手格魯吉亞；格魯吉亞要偷雞不易，葡軍相信可以全勝出線。（球賽編號：FB8636，6月26日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）

葡萄牙球星C朗拿度寶刀未老，在前線依然有很大的威脅。（Getty Images）

格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞表現未算合乎預期，暫時未有入球或助攻。（Getty Images）

至於另一場捷克對土耳其（球賽編號：FB8635，6月27日凌晨30時開賽，NowTV 619台直播）；土耳其是德國國內最多的少數民族，有半個主場之利，而且近3次交手，土耳其都贏波，今仗可以捧土軍全取3分出線。

土耳其擁有半個主場之利，球員在球迷吶喊助威下，容易發揮超水準。（Getty Images）

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F組的半角偏多，過去4場分組有3場的半角是超過4球，僅得土耳其對葡萄牙這一場的半角是3球。今場兩場賽事捷克對土耳其，以及格魯吉亞對葡萄牙，宜向半場角球中位數4.5球的「大」埋手。



捷克前鋒柏德列舒希克是上屆的神射手，今屆對格魯吉亞攻入一球，助球隊以1：1逼和對手。（Getty Images）

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