巴黎奧運｜足球賽程時間表　決賽：法國大戰西班牙爭冠軍

巴黎奧運2024焦點項目之一，男子足球進入最後階段，季軍戰將在8月8日23:00舉行，決賽則會在8月10日00:00開始。各大電視台及手機應用程式將會直播各場男子足球比賽。



巴黎奧運男子足球四強隊伍：

季軍戰：8月8日凌晨23:00 埃及Vs摩洛哥

決賽： 8月10日凌晨00:00（8月9日深夜） 法國Vs西班牙

著名球星亨利，將以主帥身份率領法國隊。（Getty Images）

巴黎奧運男子足球賽制

今次巴黎奧運共有16支球隊參賽，共分成四組進行雙循環賽。分組賽完結後，每組前兩名進入八強淘汰賽，不設最佳第三名。

若分組賽結束後同分，會按順序計算得失球、入球、對賽成績、對賽入球及公平競技分，若仍無法分出勝負，則會以抽籤決定。

巴黎奧運男子足球分組形勢

A組：法國、美國、畿內亞、新西蘭

B組：阿根廷、摩洛哥、伊拉克、烏克蘭

C組：烏茲別克、西班牙、埃及、多明尼加

D組：日本、巴拉圭、馬里、以色列



巴黎奧運男子足球焦點球星

「蜘蛛仔」艾華利斯是阿根廷世界盃奪冠功臣之一。（Getty Images）

美斯及麥巴比都明言不會參戰，目前參賽名單中，最具名氣當屬法國的拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）、阿根廷的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）及奧達文迪（Nicolas Otamendi）。

比較有趣的是，日本隊由於數名在歐洲效力的球星無法獲球會批准，最終名單中沒有超齡球員，是2008年北京奧運後首次。

拿卡錫迪以隊長身分帶領法國奧運隊。（Getty Images）

埃及方面，雖然沒有著名球星沙拿（Mohamed Salah），不過另一名曾在英超球隊阿仙奴效力的艾蘭尼（Mohamed Elneny），則會以隊長身份參戰。

巴黎奧運男子足球賽程2024

男子足球分組賽由7月24日晚上9時開始，淘汰賽會在8月2日晚上9時開始，金牌戰則為8月9日深夜12時。

7月24日（星期三）

晚上9時 C組分組賽 烏茲別克 1:2 西班牙

晚上9時 B組分組賽 阿根廷 1:2 摩洛哥

晚上11時 C組分組賽 埃及 0:0 多明尼加

晚上11時 A組分組賽 畿內亞 1:2 新西蘭

深夜1時 D組分組賽 日本 5:0 巴拉圭

深夜1時 B組分組賽 伊拉克 2:1 烏克蘭

深夜3時 D組分組賽 馬里 1:1 以色列

深夜3時 A組分組賽 法國 3:0 美國

7月27日（星期六）

晚上9時 C組分組賽 多明尼加 1:3 西班牙

晚上9時 B組分組賽 阿根廷 3:1 伊拉克

晚上11時 C組分組賽 烏茲別克 0:1 埃及

晚上11時 B組分組賽 烏克蘭 2:1 摩洛哥

深夜1時 A組分組賽 新西蘭 1:4 美國

深夜1時 D組分組賽 以色列 2:4 巴拉圭

深夜3時 D組分組賽 日本 1:0 馬里

深夜3時 A組分組賽 法國 1:0 畿內亞

7月30日（星期二）

晚上9時 C組分組賽 多明尼加 1:1 烏茲別克

晚上9時 C組分組賽 西班牙 1:2 埃及

晚上11時 C組分組賽 烏克蘭 0:2 阿根廷

晚上11時 B組分組賽 摩洛哥 3:0 伊拉克

深夜1時 A組分組賽 美國 3:0 畿內亞

深夜1時 A組分組賽 新西蘭 0:3 法國

深夜3時 D組分組賽 巴拉圭 1:0 馬里

深夜3時 D組分組賽 以色列 0:1 日本

8月2日（星期五）

晚上9時 摩洛哥 4:0 美國

晚上11時 日本 0:3 西班牙

深夜1時 埃及 1(5):1(4) 巴拉圭

深夜3時 法國 1:0 阿根廷

8月5日（星期一）

深夜12時 摩洛哥 1:2 西班牙

深夜3時 埃及 1:3 法國

8月8日（星期四）

晚上11時 男足銅牌戰 摩洛哥 對 埃及

8月9日（星期五）

深夜12時 男足金牌戰 法國 對 西班牙

巴黎奧運男足直播安排

香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運，其中HOY TV手機應用程式特別增設4條體育直播頻道，會一場不漏地直播賽事。