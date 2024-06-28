歐國盃爭霸｜瑞士意大利守「細」波　取半角「細」

歐洲國家盃霎眼間已來到了16強淘汰賽階段，首仗除了東道主德國將面對丹麥外，上屆冠軍、B組次名意大利也會迎戰A組次名瑞士，力爭在衛冕之路再進一步。

（球賽編號：FB8637，6月30日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）



意大利在分組賽最後一仗補時階段以1：1逼和克羅地亞，取得寶貴1分，以4分成為小組次名，這一仗雖然是左翼薩卡尼射入扳平一球，但策動攻勢、取得助攻的卡拉科利整體表現更搶鏡，他除了防守了得外，傳送也非常出色，傳球準繩率達93%外，更貢獻了3次關鍵傳球，但這名22歲新星今場累積滿黃牌須停賽，大大影響意軍的攻守能力。

薩卡尼上仗射入一記被譽「迪比亞路式金球」，助意大利補時階段逼和克羅地亞，取得次名出線資格。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



瑞士及意大利近年經常碰頭，單單在2021年就交手3次。要留意，儘管他們兩隊於上半場合力製造頗多攻門機會，但角球數目卻不多，半場開出角球數目皆少過5球，分別是2球、2球及4球。而瑞士於今屆分組賽，2次半角是少過5球，而意大利於分組賽總共只錄得10球半角，其中對西班牙更食白果。考慮到今仗勢均力敵，宜取中位數4.5球的半角「細」。

同日德國對丹麥，前者於主場出擊，料會踢得主動，但基於埋門準繩，加上少於底線出波，故同樣取4.5球的半角「細」。



瑞士今屆的防守力也很不錯，隊長格列沙加在中場助攻助守外，中堅艾簡治及法比安舒哈等亦有穩健演出，要攻破他們的防線實非易事；難怪瑞士近10場賽事只輸過1場，其餘9仗取得3勝6和。

瑞士隊長格列沙加有大將之風，在中場助攻助守。（Getty Images）

對賽往績上，雙方也是和局居多，近6次對碰意軍只贏過一次，另5場則打和；值得留意的是，這5場和局總入球悉數不超過2球，因此今場除了可吼法定時間賽和外，「入球小」也是不二之選。

富克洛每次為德國後備上陣都交到功課，難怪外界不少聲音指他應該獲委正選。（Getty Images）

至於德國面對丹麥一戰（球賽編號：FB8638，6月30日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播），雖然東道主看似實力佔優，但他們面對丹麥卻未佔上風，2000年起對戰6次，僅取得1勝3和2負的戰績，其中有4次半場打和。不過近4次交手德國3次先入波，德國上一場勝仗正是在2012年歐國盃分組賽贏2：1，有參與該仗而現在還在陣的有門將紐亞、卻奧斯、湯馬士梅拿及根度簡。

德國今屆分組賽2勝1和，場場有波入，但2次總入球少過3球，其中中場穆斯亞拿及前鋒富克洛分組賽各入2球，⁠丹麥今屆分組賽3戰全和，總入球皆少過3球。丹麥在今屆分組賽連和3場，非常有韌力，今場隨時將德國拖到加時，甚至互射12碼決勝。

丹麥老將艾歷臣代表國家隊的表現，比在球會曼聯好得多，今屆已兩度獲選賽事最佳球員。（Getty Images）

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