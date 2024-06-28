歐國盃爭霸｜三獅踢悶波　英格蘭鬥斯洛伐克必取半角「細」

歐洲國家盃來到淘汰賽，奪標大熱英格蘭雖然於C組以首名出線，但踢出來的風格卻是悶蛋足球，16強遇上防守力不俗的斯洛伐克，相信又是一球起兩球止的悶戰。

（球賽編號：FB8639，7月1日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）



英格蘭的攻擊陣容非常豪華，既有歐洲金靴哈利卡尼，配合西甲及英超今季最佳球員比寧咸與菲爾科頓，踢出來卻一無是處，3場分組賽只取得1勝2和僅入2球，這3場總入球悉數不多於2球。

英格蘭戰術保守，比寧咸也無從發揮。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



英格蘭被指在今屆賽事踢悶蛋足球，攻勢欠奉下，角球亦自然不多。在對上3場分組賽，他們兩次半場0角球，總數皆少過3球。斯洛伐克顯然較進取，3場分組賽場場於半角有進帳，共有10球，但考慮到其對手羅馬尼亞、烏克蘭及比利時的實力皆不及英格蘭，難望取得很多攻勢，故今仗宜取中位數4.5球的半角「細」。

同日西班牙對格魯吉亞，前者少於底線出波，加上近4次交手3次半角是少過5球，故同樣取4.5球的半角「細」。



這跟英格蘭上屆打入決賽的套路相近，上屆分組賽2勝1和，但3場總共只入了2球；英軍上屆16強2：0輕取德國晉級，今場面對近6場交手贏5次的斯洛伐克，同樣是「小」勝格。

斯洛伐克防守尚算穩健，隊長史堅尼亞在後防一夫當關。（Getty Images）

斯洛伐克今屆分組賽1勝1和1負，3場失3球，除了對烏克蘭一仗防線有點鬆懈外，整體尚算穩健；值得留意是，他們往往比對手更早入局，因此分組賽3場皆先入波。

西班牙小將 拉明耶馬雖然只得16歲，但在左路的突破非常有威脅。（Getty Images）

同日另一場由西班牙面對格魯吉亞（球賽編號：FB8640，7月1日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）。雖然格魯吉亞上仗「爆冷」擊敗葡萄牙，但後者早穩獲首名，因而派出了一堆副選，又改變陣式，所以賽果難以作準。西班牙近3年4次與格魯吉亞對壘，不單全勝，而且有3次贏多過1球，去年9月的歐國盃外圍賽更以7：1大勝，因此今屆分組賽唯一3戰全勝的「鬥牛軍」，今仗有望再「大」勝而回。

格魯吉亞的反擊十分銳利，當中「字母哥」基華拉斯基利亞表現最為關鍵。（Getty Images）

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