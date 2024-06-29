歐國盃爭霸｜高盧雄雞鬥歐洲紅魔　法國比利時半角做「大」騷

兩支熱門勁旅法國及比利時在分組賽竟然都無法取得首名，雙雙以次名姿態出線，結果在16強便要互撼；法國仍未踢出應有水準，但面對英雄遲暮的比利時，相信還是技高一籌。

（球賽編號：FB8641，7月2日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）



法國由炙火可熱的麥巴比領銜進攻，但他到上仗對波蘭時才憑一個12碼取得個人歷來歐國盃的首個入球，事實上，高大中鋒基奧特淡出後，麥巴比由翼鋒轉為中鋒，似乎仍未能發揮最高水準，而兩邊翼鋒無論是奧士文尼迪比利、馬古斯杜林（Marcus Thuram）或巴高拿（Bradley Barcola），全是突破力強但射術一般之輩，因此法國3場只入了2球，一記是12碼，另一記則是烏龍球。

法國主將麥巴比上仗藉一記12碼，終於打破自己在歐國盃的入球荒。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



法國及比利時於今屆賽事未曾於半角交白劵。高盧雄雞於3場分組賽共錄得11球半角，而且兩次於總數方面超過4球。歐洲紅魔於3場分組賽錄得10球半角，2次於總半角超過5球，故今仗可考慮向中位數4.5球的半角「大」埋手。

同日葡萄牙對斯洛文尼亞，後者雖然入少失少，但半角偏多，故同樣取4.5球的半角「大」。



不過，比利時的狀態更不堪，奇雲迪布尼級數雖在，但已過巔峰，加上中鋒盧卡古屢誤戎機，令他們分組賽3場同樣只入了2球。

奇雲迪布尼雖然施展渾身解數，無奈隊友屢誤戎機，令比利時表現難符預期。（Getty Images）

雙方近兩次交手，法國都獲勝；另一個可留意的是，今屆賽事，麥巴比在陣兩場，法國都能先開紀錄，因此可以再博逐漸上力的麥巴比成為首名入球者。

葡萄牙主將C朗拿度仍努力爭取個人今屆賽事首個入球。（Getty Images）

另一場16強賽事，葡萄牙面對斯洛文尼亞（球賽編號：FB8642，7月2日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）；葡軍分組賽最後一場收起大部分主力，且在試陣情況下，意外地以0：2不敵格魯吉亞，相信更激起C朗拿度等一班主力，今場全力爭勝，以吐盡烏氣。雙方只曾交手一次，斯洛文尼亞以2：0獲勝，但葡萄牙如今三線實力更強，相信可報一箭之仇。

斯洛文尼亞有門將奧比歷把守大門，分組賽未嘗敗績，3連和出線16強。（Getty Images）

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