歐國盃爭霸｜橙衣兵團夠進取　荷蘭撼羅馬尼亞吼實半角「大」

荷蘭在分組賽最後一輪意外地不敵奧地利，淪落到只得小組第3，但塞翁失馬，他們在16強遇上羅馬尼亞，於實力及往績佔優下，可望輕鬆取勝，躋身8強。

（球賽編號：FB8643，7月3日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）



「橙衣軍」防線由利物浦隊長雲迪積克領導，配合迪維積、尼敦阿基等，連拜仁慕尼黑中堅馬菲斯迪歷特都要打後備，滿以為防守力有一定保證，豈料上場防線連番失誤下，以2：3落敗。

荷蘭防守表現不濟，猶幸前線如加普等尚算交足功課。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



羅馬尼亞及荷蘭於今屆賽事，攻力未見突出，同是只入4球，但於半角方面卻表現不俗。羅馬尼亞於3場分組賽錄得7球半角，兩次總半角超過5球。至於荷蘭，他們於3場分組賽錄得8球半角，2次於總半角是超過4球，故今仗可吼實中位數4.5球的半角「大」。

同日奧地利對土耳其，雙方勢均力敵，加上料踢穩陣波，因此宜取4.5球的半角「細」。



不過，羅馬尼亞整體實力一般，能出線全靠首仗踢出超水準再適逢烏克蘭連番犯錯，才以3：0大捷，但近兩場所見鋒線把握力不足，上仗逼和斯洛伐克也僅靠一記12碼；另外值得留意的是分組賽除了第一場外，其餘兩場都先失波。

羅馬尼亞整體實力一般，但勝在士氣旺盛。（Getty Images）

對賽往績方面，荷蘭近4場全勝，而且最少贏兩球，也因此，當中有3場總入球在3球或以上。荷蘭攻力還好，而防守不特別強，實力與往績佔上風，今場可捧他們「大」勝晉級。

奧地利整體戰極有效率，3場攻入6球，攻力僅次德國。（Getty Images）

同日另一場由奧地利對土耳其（球賽編號：FB8644，7月3日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）。奧地利在前曼聯主帥蘭歷克領軍下，踢出具效率的逼搶足球，在分組賽竟壓過法國及荷蘭，以2勝1負6分首名出線，而且有2場單場入3球，攻力不俗。土耳其分組賽同樣2勝1負，但防守不時有漏洞，3場都有失球，因此3場總入球都超過2球，是以今仗宜吼「入球大」。

查漢奴古的分波及埋門質素極高，在土耳其陣中地位舉足輕重。（Getty Images）

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