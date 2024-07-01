粵港澳17城市辦2025全運會　深圳廣州承辨最多項　中山東莞都有份

第十五屆全國運動會將於2025年11月9日至21日在廣東、香港及澳門舉行，廣東省政府日前公布各賽區承辦的項目，包括港、澳總共有17個城市舉行全運會的比賽。廣州及深圳承辦最多的項目，香港會辦8個競體比賽項目，以及保齡球的群眾賽事活動，而澳門就會辦4個競體比賽項目，以及空手道的群眾賽事活動。



6月27日是明年全運會的倒數500天，官方首次披露各承辦城市負責的比賽項目。全運會將於2025年11月9日至21日在廣東、香港、澳門舉行，廣州市承辦開幕禮，深圳市承辦閉幕禮。

全運會分為競體比賽和群眾賽事活動，其中競體比賽設34個大項401個小項，群眾賽事活動設23個大項166個小項。巴黎奧運之後，國家體育總局將根據2028年洛杉磯奧運的項目設置，調整全運會競體項目的個別小項安排，並相應調整項目佈局。

廣東將承辦全運會絕大多數項目比賽。以下為各城市的承辦項目：

廣州：賽艇、皮划艇（靜水、激流迴旋）、現代五項、跳水、水球、射擊（步手槍、飛碟）、足球（女子16歲以下組）、田徑（不含馬拉松、競走）、霹靂舞、排球（男子20歲以下組、男子18歲以下組）、蹦床、攀岩、武術套路；

深圳：羽毛球、拳擊、射箭、籃球（五人制女子22歲以下組）、游泳（游泳、馬拉松游泳）、足球（男子20歲以下組、男子18歲以下組）、自行車（自由式小輪車、競速小輪車）、藝術體操、馬術（盛裝舞步、場地障礙、三項賽）、排球（女子18歲以下組）、田徑（馬拉松）；

珠海：田徑（競步）、自行車（公路）、網球；

汕頭：衝浪、手球（女子）；

佛山：籃球（五人制女子成年組）、足球（女子成年組）；

梅州：足球（男子16歲以下組）；

惠州：跆拳道、滑板；

汕尾：帆船；

東莞：籃球（五人制男子成年組）、舉重；

中山：棒球、壘球、籃球（五人制女子18歲以下組）；

江門：排球（男子成年組、女子20歲以下組）、自行車（山地）、花樣游泳；

湛江：武術散打；

肇慶：體操、柔道、足球（女子18歲以下組）；

清遠：摔跤（自由式、古典式）；

雲浮：曲棍球；

香港將承辦的競體比賽專案有男子籃球22歲以下組、場地自行車、劍擊、高爾夫球、男子手球、7人制橄欖球、鐵人三項、沙灘排球，群眾賽事活動有保齡球項目；

澳門將承辦的競體比賽項目有乒乓球、女子排球成年組、三人籃球、男子籃球18歲以下組，群眾賽事活動有空手道項目。