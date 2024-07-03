歐國盃爭霸｜德國西班牙強強對決　吼實半角「大」

今屆歐洲國家盃兩支發揮最好的強隊，東道主德國與4戰全勝的西班牙，將於8強提早上演「決賽戲碼」，今仗勝負難料，但兩軍攻力有保證下，或會出現大手交易。

（球賽編號：FB8645，7月6日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）



德國4場攻入了10球，是今屆賽事入球最多的球隊，而且前線眾將各有特點，攻入了3球的首席射手穆斯亞拿擅於盤扭、夏維斯處理12碼夠冷靜、後備殺手富克洛高大擅頂，因此對手也難以防範。

德國進攻中場穆斯亞拿暫以3球於射手榜領先。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



德國及西班牙於今屆歐國盃決賽周皆展示出強勁鋒力，前者4場入10球，後者則是4場入9球，而且彼此都是場場入波，進攻意識強勁。翻查數據，兩軍近3次交手，半場角球皆超過4球，2次有5球，1次有6球，故今仗可吼實中位數4.5球的半角「大」。

同日葡萄牙對法國，雙方勢均力敵，加上近3次交手2次半角僅得1球，因此宜取4.5球的半角「細」。



西班牙同樣攻力一流，4場入了9球，而且入球點分散，9球分別由7名球員射入，而陣中首席射手竟是暫入2球的中場法比安雷斯（Fabian Ruiz）。「鬥牛軍」兩翼攻擊尤其凌厲，左路的尼高拉斯威廉斯與右翼拉明耶馬速度快技術高，既可傳中助攻，又可盤球突入，也令西班牙暫時是進攻發揮最精彩的球隊。

16歲的拉明耶馬迄今貢獻了兩次助攻，表現成熟，前途無可限量。（Getty Images）

說今場是「提早的決賽」，其實他們於2008年真的曾在決賽碰頭，結果西班牙憑費蘭度托利斯的入球以1：0小勝，也開啟了他們的足球盛世。從該決賽起，兩軍曾7次碰頭，西班牙取得3勝3和1負，往績佔優；但德國有主場之利，今場相信是五五之爭；由於雙方攻力皆強，因此不如捧「入球大」更穩陣。

C朗拿度上仗射失12碼，差點令葡萄牙被斯洛文尼亞淘汰出局。（Getty Images）

另一場8強也是強強之爭，葡萄牙硬撼法國（球賽編號：FB8646，7月6日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）。葡軍面對斯洛文尼亞出盡九牛二虎之力才憑互射12碼取勝闖關，今場面對「剋星」法國，恐怕難再進一步，雙方近8次交手，葡萄牙未嘗一勝，只取得2和6負。要留意的是，雙方近5次交手有4次總入球少過3球，而且法國今屆未嘗攻入「生波」，眾將腳頭無靈下，只能博其小勝晉級。

簡迪助法國擊敗比利時後，個人歐國盃不敗次數增至17場，打破了西班牙名將沙維的紀錄。（Getty Images）

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