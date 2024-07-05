歐國盃爭霸｜英格蘭變冇牙獅子　鬥瑞士宜取半角「細」

奪冠大熱英格蘭驚險地淘汰了斯洛伐克後，躋身歐洲國家盃8強，將面對今屆表現穩定的瑞士；英軍雖然仍未發揮應有水準，但對瑞士的往績佔盡上風，有望再進一步。

（球賽編號：FB8647，7月7日凌晨0時開賽，NowTV 618台直播）



英格蘭上仗面對斯洛伐克，戰至加時仍以0：1落後，豈料比寧咸在補時5分鐘倒掛入網，將賽事拖到加時續戰，而隊長哈利卡尼更在加時1分鐘即近頂得手，助英軍戲劇性地闖入8強。

比寧咸（左）與哈利卡尼於16強各建一功，帶領英格蘭驚險闖關。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



儘管英格蘭能打入8強，但說實話，表現令人失望，進攻方面欠缺板斧。在今屆賽事，他們於4場中有3場的半場角球是少過3球，最多的1場亦只不過是 5球。至於瑞士在過去4場，2場半角是少過5球，故今仗可吼實中位數4.5球的半角「細」。

同日荷蘭對土耳其，兩軍皆是攻優於守，加上於今屆賽事都是於4場中有3場的半角是超過4球，因此宜敲中位數4.5球的半角「大」。



論球員實力，英格蘭數一數二，但踢出來的表現卻慘不忍睹，是以他們今屆在法定時間90分鐘內，其實只取得1勝3和，而且4場只入了4球，攻力令人失望。

瑞士防守緊韌，多得兩名中堅艾簡治（左）及法比安舒哈表現十分穩健。（Getty Images）

不過，英格蘭卻是瑞士「剋星」，上次不敵對手已是1981年的事，之後13場取得10勝3和佳績。修夫基自2016年上任後，3次與瑞士交手，也取得3連勝（其中一場法定時間連加時打和，最後互射12碼英格蘭贏6：5）；另外要留意的是，雙方近5次對壘，4次總入球少於3球，因此今仗英格蘭就算取勝，相信也只是「小」勝晉級。

加普已攻入3球，是荷蘭的首席射手。（Getty Images）

8強另一戰由荷蘭面對土耳其（球賽編號：FB8648，7月7日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）。荷蘭分組賽只得1勝1和1負排第3出線，但踏入16強表現卻脫胎換骨，以3：0輕取羅馬尼亞盡顯霸氣。不過，「橙衣軍」近4次面對土耳其只取得1勝1和2負，稍處下風。值得留意是，土耳其防守力弱，每場皆有失波，今屆取得3勝1負，4戰總入球皆超過2球，今場就算難料勝負，但「入球大」卻屬穩開。

土耳其中堅美列迪美羅上仗對奧地利時梅開二度，是球隊晉級的頭號功臣。（Getty Images）

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