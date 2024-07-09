歐國盃爭霸｜西班牙撼法國　狂牛惡鬥高盧雄雞　取半角「細」

歐洲國家盃來到4強階段，兩支豪門法國與西班牙互撼，雖然雙方實力相當，但「高盧雄雞」防守穩健，就算勝負難料下，入球都肯定偏少。

（球賽編號：FB8649，7月10日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）



法國縱然有神鋒麥巴比壓陣，但主帥迪甘斯的戰術卻十分保守，因此攻力疲乏下，分組賽加兩場淘汰賽，5場只入了3球，而且其中2球屬烏龍球，餘下一球則是麥巴比的12碼。簡單而言，法國今屆還沒試過以「生波」入球。

簡迪在今屆賽事回復巔峰時期的表現，成為法國防線前的可靠屏障。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



西班牙於今屆歐國盃決賽周對實力接近的球隊包括克羅地亞、意大利及德國，半場角球不多，總數皆少過3球。至於法國，今屆他們啞火，5場只入3球，即使在過去5場於半角有一定的數目，但今仗面對實力強勁的西班牙，未必可組織到很多攻勢，故宜吼實中位數4.5球的半角「細」。



進攻雖弱，但法國防守卻非常強，除了4人防線穩健，還配置以尼高路簡迪為首的3名工兵型中場作屏障，因此今屆賽事他們只在對波蘭時失了1球，而且還是一個12碼。

相反，西班牙今屆賽事卻踢出悅目的進攻足球，場場有波入下，5場攻入了11球，跟德國並列攻力最強；但「鬥牛軍」防守也不俗，分組賽未失1球，5場總共也只是失了2球。

對賽往績上，雙方近8次交手，西班牙稍佔上風，取得5勝1和2負；要留意的是，其中7場總入球少於3球；加上雙方今屆防守力均不俗，因此實力相當下，今場一於捧「入球細」。

全能中場洛迪能攻擅守，是西班牙陣中最重要的一員。（Getty Images）

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