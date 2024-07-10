歐國盃爭霸｜荷蘭英格蘭「雙蘭決」　穩陣行先吼實半角「細」

歐洲國家盃奪冠大熱英格蘭，表現雖然令人失望，但過完一關又一關，殺入4強對荷蘭，勝利女神會否繼續眷顧修夫基，讓「三獅軍團」繼上屆後再次躋身決賽？

（球賽編號：FB8650，7月11日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）



英格蘭手執天下兵器，但主帥修夫基的戰術卻相當保守，球員進攻意識薄弱，傳球大多不求有功但求無過，於是很多時間就是在後場傳來傳去，這也解釋了英軍5場賽事只攻入了5球，且有4場總入球都少於3球。

英格蘭戰術保守，爆破點很多時是右翼的沙卡，讓他沉底傳中或內切施射。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



英格蘭在今屆歐國盃決賽周，半場入球及半場角球皆少，5場半場只入2球，半角方面有4場是少過5球。荷蘭的半角偏多，5場有3場是超過4球，但考慮到來到4強，應會踢得較之前保守，加上對手實力強，或不會胡亂進攻，故今仗可吼實中位數4.5球的半角「細」。



荷蘭今屆卻以進攻見稱，5場入9球，僅次德國及西班牙（各入11球），而左翼鋒加普內切埋門是一大殺着，他迄今入了3球，暫與其餘3人並列射手榜首，要不是上場對土耳其的入球被判為對方的烏龍球，他已可獨佔鰲頭。

雙方在千禧年起交手9次，荷蘭取得3勝5和1負，如連同加時則是4勝4和1負，不敗率達89%；值得留意的是，這9仗其中6次總入球少於3球；加上英軍戰術保守，因此今場「入球細」十分值博。

荷蘭往績上稍佔上風，但英格蘭連續幾場好運好過好波，今場勝負難料，反而另一個數據亦值得考慮：兩軍近3次對壘，英格蘭都是先入球的一方，而且荷蘭今屆5場有3次是先落後的一方，相信英軍今場同樣大有機會先開紀錄。

荷蘭經常囤重兵於右路進攻，然後傳中或轉向，讓在「弱邊」的加普有更多空間埋門。（Getty Images）

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