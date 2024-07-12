歐國盃爭霸｜西班牙英格蘭終極一戰　牛獅對決捧半角「細」

今屆歐洲國家盃來到終極決戰，盡顯王者霸氣的西班牙，迎來愈戰愈勇的英格蘭，好波重要？還是好運重要？今晚決賽，自有分曉。

（球賽編號：FB8651，7月15日凌晨3時開賽，Viu TV 99、NowTV 618台直播）



相比2008及2012連續稱霸歐洲的陣容，西班牙今屆兵將相對名氣稍遜，但依然踢出悅目的進攻足球，晉級過程絕對有說服力，不止分組賽3戰全勝，淘汰賽除輕取格魯吉亞外，還連克德國及法國兩大熱門，計算加時在內的話，6戰全勝，入13球而只失3球。

耶馬（左）與奧莫踏入淘汰賽後愈戰愈勇，是西班牙的進攻命脈。（Getty Images）

半場開出角球大細攻略



西班牙於今屆歐國盃決賽周，面對克羅地亞、意大利、德國及法國等實力接近的球，半場角球不多，4場有3場的半角總數是少過3球。至於英格蘭在今屆賽事的半場半場角球數目亦偏少，6場有5場是少過5球，故今仗可吼實中位數4.5球的半角「細」。



西班牙今屆最受矚目的新星，要數到決賽才剛滿17歲不久的拉明耶馬（Lamine Yamal），這名左腳右翼上仗對法國表現技驚四座，彎入一記世界波，隨時是今屆最佳金球；另一功臣是丹尼爾奧莫（Dani Olmo），他在8強及4強貢獻2入球1助攻，總共也以3球暫時並列神射手榜首。

相對西班牙的所向披靡，英格蘭的晉級過程卻屬跌跌撞撞，分組賽1勝2和，淘汰賽連續3場先落後，16強對斯洛伐克要戰至加時才奏捷，8強撼瑞士藉12碼獲勝，4強則是在補時絕殺荷蘭，雖然連續兩屆打入決賽，但連英國國王查理斯也笑言，不如不要次次那麼驚濤駭浪地晉級。

英格蘭隊長哈利卡尼今屆賽事有3球進帳，連同世界盃及歐國盃決賽周，累積入了15球，實在無愧當代英格蘭最佳射手之名；然而，這名30歲中鋒從未拿過大賽冠軍，今場能否不再做「黑仔王」？

千禧年後，兩軍交手9次，西班牙取得5勝1和3負，稍佔上風；值得留意是，這9場有6仗總入球也多於1球。再者兩軍踏入淘汰賽後，每場既有入波，也有失波，因此今仗決不會出現0：0悶戰，反而隨時有「大」手交易。

神射手攻略

今屆歐國盃神射手爭持激烈，現時有6位球員以3球並列首位，分別是荷蘭的加普（編號：13）、英格蘭的哈利卡尼（編號：2）、格魯吉亞的米卡達捷（編號：00其他）、德國的穆斯亞拿（編號：7）、西班牙的丹尼爾奧莫（編號：32）及斯洛伐克的艾雲舒蘭斯（編號：00其他），當中只有丹尼爾奧莫及哈利卡尼有機會增添入球。萬一決賽經過加時後踢成0：0，換言之投注了加普、哈利卡尼、穆斯亞拿、丹尼爾奧莫及其他的人士，全部會有獲得派彩，不過有可能蝕本，皆因賠率將要除五（米卡達捷及艾雲舒蘭斯均屬其他），故宜備忘。詳情請按此

英格蘭中鋒哈利卡尼入球量驚人，但還是將獎盃無緣，今次能否打破宿命？（Getty Images）

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