巴黎奧運｜716人中國代表團成立　乒乓馬龍舉重侯志慧佔重要位置

中國隊自從1984年洛杉磯奧運以15金8銀9銅首度躋身獎牌榜後，只得2008年北京奧運以主場之利位列獎牌榜首位，今屆他們派出405名運動員出戰巴黎奧運，繼續向榜首進發。

代表團今早舉行儀式，宣布正式成軍，即將第四次出戰奧運的乒乓球手馬龍及舉重的侯志慧，分列第一排「C位」，足證地位舉足輕重。



自北京奧運後，中國隊在之後三屆奧運分別排在獎牌榜第2、第3及第2，今屆他們繼續向榜首進發，一如以往，乒乓球、跳水、舉重、射擊、羽毛球等項目都是金牌希望。今屆代表團共有405名運動員，包括136男296女，出戰30個大項。

跳水的全紅嬋及乒乓球的樊振東和孫穎莎出席中國代表團成立儀式。（微博圖片）

405名運動員中，年齡最大的是37歲競步選手劉虹，最年輕的是滑板女孩鄭好好，年僅11歲。出戰奧運次數最多的是鉛球好手鞏立姣、競步劉虹及撐竿跳李玲，她們由北京奧運開始步連續五屆征戰奧運；首次出戰奧運的有223人，焦點人物包括跨欄的吳艷妮、網球的鄭欽文和張之臻等，吳艷妮今早出席儀式時，還戴了一隻以奧運五環設計的戒指。

吳艷妮。（微博圖片）

今早的成立儀式，大批運動員出席，第一排「C位」由馬龍及舉重的侯志慧進佔。馬龍由2012年倫敦奧運開始，成為「四朝元老」，歷屆累積奪得5面金牌，今屆他將出戰男團賽事；侯志慧繼續出戰女子49公斤級舉重，力爭衛冕。

中國代表團成立儀式。（微博圖片）