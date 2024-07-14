巴黎奧運｜趙顯臻提早兩周赴歐洲　比利時訓練營最後備戰

巴黎奧運賽艇代表趙顯臻今晚出發歐洲，先到比利時的訓練營地適應時差，為奧運最後準備。他在出發前出席賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃啟動禮，笑說「平常心應戰都係同自己講」，坦言大賽前一定心情緊張，最重要是紓解有法。



「齊跳高飛」跳繩計劃為期三年，由賽馬會資助，計劃重點包括向全港幼稚園、小學、中學及大專學生推廣跳繩，目標推廣至200間學校；同時為精英跳繩運動員提供體能訓練、運動心理、運動傷害防護及營養指導；並致力發展教練工作，期望3年內培訓135名教練。

活動同時是亞洲錦標賽港隊授旗儀式。今屆亞錦賽於7月23至30日在日本川崎舉行，港隊將派出200名運動員參加17個項目。

賽艇代表趙顯臻今早出席活動，他今晚將啟程歐洲，先到比利時訓練營一星期，為巴黎奧運最後備戰。他表示：「這個比利時訓練中心是我們每年必到的，設施齊備。我會在這裏最後準備，主要是適應時差。聽說新西蘭也同場練習，我亦希望在這支勁旅身上偷師。」

談到奧運只剩兩星期就開幕，趙顯臻表示以平常心應戰，「唔好咁大壓力」，但也笑說：「呢句嘢（指平常心、別太大壓力）都係講畀自己聽。我對自己要求高，大賽前一定大壓力，所以要提醒自己；其實有壓力是正常，重要是懂得紓解壓力。」