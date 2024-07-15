美洲國家盃｜美斯受傷後備席上痛哭　球迷騷亂延誤個多小時開賽

美洲國家盃決賽原定在美國邁亞密周日晚上8時舉行（香港時間早上8時開賽），由衛冕的阿根廷大戰哥比亞，惟大批沒有門票的球迷早早到場硬闖，又有許多有票的球迷無法入場，比賽終要延遲個多小時，到香港時間早上9時22分才正式展開。



從網上流傳的片段可見，賽前大批球迷強行翻過圍欄、甚至爬通風口硬闖球場，一片混亂下尖叫不斷，也有人受傷需要治理。當地警方其後關閉入場閘口，暫不讓球迷再入場，到原定開賽時間前，仍有大批球迷未能入場，開賽時間最終延遲82分鐘。

賽前大批球迷硬闖球場，一片混亂。（路透社）

上半場哥倫比亞形勢佔優，射門數與阿根廷為6對2；下半場開賽不久，美斯一次在禁區頂突破，遭對手剷跌後倒地掩面，雖軍醫入場治理，之後他繼續作賽。48分鐘，辛迪亞高阿里亞斯右路腳勁射遠柱僅僅擦柱而出；58分鐘，迪馬利亞在左路個人突破再起腳，門將拍到救出底線。

37歲的美斯在場上仍頻頻遭對手「招呼」。（路透社）

64分鐘，美斯從後追截對手時，在未有與任何人接觸下倒地，他再次痛苦地掩面倒地，軍醫入場檢查後不久，他終於需要退下火線，回到後備席上，並在右腳腳腕以冰袋敷治。在這場有可能是生涯最後一場的美洲盃決賽，無奈換出的美斯也顯得相當激動，不住痛哭。

法定時間結束時，雙方仍戰成0：0，需加時再戰。