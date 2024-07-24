李卓耀以練跑調整身心　直奔頂峰之路！

港隊羽毛球一哥李卓耀回想成功拿下巴黎入場券的一刻，他表示：「首次代表香港出戰巴黎，真的有點興奮，但中間也有點緊張。回想起拿到入場券的時候，心態其實也沒什麼特別，都是打好每一場比賽，爭取排名去巴黎。」距離巴黎開幕禮還有2日，李卓耀以衝金為目標，全力備戰。



調整心態及練習 跑步放鬆心情

大戰在前，李卓耀特別注重心態的調整和對訓練方法的改進。他表示，現在會多做一些放鬆和恢復治療的活動，確保心態和身體都處於最佳狀態。這樣的準備不僅讓他在訓練中更具效率，也為即將到來的比賽打下了堅實的基礎。

羽毛球比賽中講求快速的腳步移動和持久的體能，這些都需要通過跑步訓練來提升。跑步能夠增強心肺功能，提升速度、爆發力，以及耐力，讓運動員在長時間的比賽中保持高水平的表現。因此跑步在李卓耀的日常訓練中佔據了重要位置：「練跑的目的，是訓練我的耐性。雖然不是跑很快，但我會保持均速來跑。而且跑步能令我放鬆、放空，同時又能練到體能 。」

平日練跑能令李卓耀放鬆心情，同時提升體能。

舒適回彈力強 跑步最佳夥伴

作為一名專業運動員，李卓耀對跑鞋的要求非常高。「舒適及回彈力是我對跑鞋的首選條件。Deviate NITRO™ 3訓練跑鞋可以應付不同場地，即使在球場、跑步機或街道都可以給予我舒適感，這是我最想要的東西。」專為跑手而設的PUMA Deviate系列就具備了舒適性和回彈力兩大關鍵元素。而PUMA最新推出的升級版Deviate NITRO™ 3，正是李卓耀在訓練中最信賴的跑鞋。

雖然李卓耀的專業是羽毛球，但對跑鞋的要求同樣講究。

嶄新物料提升舒適度與高回彈力

最新Deviate 系列應用PUMA高階跑步科技，自家研發的NITROFOAM™ 亦全面升級。主要使用於競賽跑鞋的NITROFOAM™ Elite 輕量氮氣中底使用創新物料製作，由PEBA轉成Aliphatic TPU再結合氮氣注入，而形成NITROFOAM™ Elite，性能比上一代NITROFOAM™ Elite更高效，高達93%能量回饋，比上一代多15%。而持久性更可以維持整個馬拉松比賽中88%的反應能力。除此之外訓練跑鞋使用的NITROFOAM™ 繼續保持使用優質原料及氮氣注入，其能量回饋高達85%，比上一代多10%，並獲得麻省大學認證。

全新升級版Deviate NITRO™ 3 中底厚度由38毫米增加至39毫米，更混合兩種NITROFOAM™ 形成，由上層的NITROFOAM™ Elite及下層 NITROFOAM™ 泡棉組成，當中置入中底複合式配置，加上 PWRPLATE 純碳纖維動力推進片，拼湊出雙重混合的緩衝效能，在長跑運動時提升效率。

PUMA 嶄新碳纖板設計 PWRPLATE是純碳纖維結構的叉型碳板並加入到Deviate NITRO™ 3，以槓桿的原理最大程度將腳趾推蹬的力量轉移為推進力，也有效的降低足部關節推蹬的損耗。純碳纖維結構採用動態足體形狀設計，更深的叉狀切割形狀讓大拇指壓在碳板內側，其他腳趾則在外側產生扭轉，進而獲得全方位的超級回彈。

超輕量高透氣針織網布鞋面，配合PWRTAPE 耐用貼片提供充足支撐，提升穿著舒適度也滿足更多不同足型的跑者和包覆度能適時補上維持步態穩定。另外配合PUMAGRIP 防滑耐磨橡膠大底用以應付不同的外在路況。 即使連續著用也不減其耐用性，面對多變起伏的地形也能應付，下雨濕地亦能保持抓力性能。

Deviate NITRO™ 3 利用了 NITROFOAM™ 氮氣中底科技、PWRTAPE耐用貼片、PUMAGRIP極強抓地大底，為跑手提升表現。

想入手兼了解更多關於全新Deviate NITRO™ 3 ，即去︰https://hk.puma.com/explore/deviatenitro3_24aw

（資料及相片由客戶提供）