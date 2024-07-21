英超｜曼聯友賽挫流浪　7000萬歐元新星正選　辛祖隔11個月再上陣

新一季英超聯賽將會在香港時間8月17日展開，曼聯屆時將打頭陣迎戰富咸，「紅魔鬼」為了備戰，周六（20日）於友賽作客格拉斯哥流浪。



曼聯日前才公布由法甲里爾簽入18歲中堅約羅（Leny Yoro），這位盛傳轉會費可達7000萬歐元的法國新星，剛加盟「紅魔鬼」便在對格拉斯哥流浪的友賽上陣；另外，上季外借回到多蒙特的查頓辛祖，也是近11個月來首次披起曼聯球衣落場。

新加盟的約羅（右）表現穩健。（Getty Images）

這場友賽在蘇格蘭愛丁堡的默萊菲體育場舉行，吸引逾56000名球迷入場觀賽，曼聯上半場除了隊長卡斯米路、美臣蒙特、辛祖、雲比沙卡外，亦派出迪亞路查奧爾、高尼耶等，新中堅約羅也正選，他雖年輕，但上半場的表現穩定，而查奧爾表現更是活躍，有不少射門機會，他在完半場前6分鐘接應美臣蒙臣傳送後切入禁區，再射地波入網，助曼聯半場領先1球。

辛祖自去年的紀律風波以來，首次為曼聯上陣。（Getty Images）

曼聯半場作不少調動，除了門將奧拿拿之外，其他正選球員悉數退下火線，最終紅魔鬼憑克基爾（Joe Hugill）再入一球，以2：0獲勝。

辛祖上季在曼聯被指紀律不佳，與主帥坦赫格鬧得相當不愉快，更一度遭禁止使用一隊的設施，下半季被外借回多蒙特，他上次為曼聯上陣，已是去年的8月26日，今戰終於再次為紅魔鬼落場。

坦赫格期望辛祖能帶來貢獻。（Getty Images）

坦帥賽前向荷蘭媒體AD Sportwereld表示，彼此已沒有介蒂：「人人都會犯錯，若球員好好反省，就要不究既往向前看。球會需要好球員，而辛祖肯定是個很好的球員，希望我們之間仍能有化學作用，他也能帶來貢獻。」