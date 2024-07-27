巴黎奧運．江旻憓｜我們記掛的江旻憓世一　膝頭傻了還是繼續堅持

香港女子重劍選手江旻憓（Vivian）曾經兩年內斷兩次膝蓋韌帶，左右兩邊輪住斷。

她說：「我，膝頭，傻咗。」

膝頭如何變傻，留待專家研究。我只知道，兩次手術之後，她哭過、痛過、忍過，捱過。三年前的東京回憶，是八強出局後強忍淚水，賽後三次道歉，「很對不起大家，我會再練多一點」、「我可以更好的，對不起」、「絕招沒完全打出來，Sorry」，因為疫情被「困」在香港的我們，心碎了。

三年過去，江旻憓重新出發，她依然是我們記掛的江旻憓世一，不過今年多了一點點，她的世一，從賽季開始直到現在，都未曾讓出后座。

巴黎奧運女子重劍個人賽32強 7月27日16:50開賽



2024巴黎奧運｜膝頭傻了，但江旻憓一直在堅持。（黃寶瑩攝）

時間回到2017年6月，Vivian在香港主場的亞洲錦標賽勇奪一銀一銅後，磨刀霍霍前往德國備戰一個月後的世界錦標賽。但她未在世錦賽刺過一劍，就帶住一個傻了的左膝回港。

某次練習熱身時輕輕一跳，十字韌帶就此斷裂。

江媽媽以一公升眼淚迎接女兒，哭着要求Vivian退役。可惜女兒從小就不是容易就範的聽話寶寶。媽媽要她學芭蕾，她不喜歡看到鏡中那個自己，再看到旁邊課室的兒童跆拳道班，立即高呼「我要學呢個」。

幾歲人仔跟媽媽鬥智鬥力，母女二人哭過吵過，還好世上沒有難題是爸爸解決不了的，江父提出讓女兒去學有「格鬥芭蕾」之稱的劍擊，既保持媽媽冀盼的貴族優雅，又滿足女兒喜愛的刺激較技，家事法庭總算圓滿判案。

千辛萬苦才踏上劍擊之路，Vivian又怎會因為區區一個傻了的左膝而放棄？

「媽媽猛說『好喇可以退役喇』，反而令我更有火。」

手術後四天，她逕自走到劍擊館訓練上肢，三個月後正式復操，五個月後再上賽場，出戰世界盃蘇州站。

在江旻憓的人生，「劍擊」其實得來不易。（資料圖片；鄭子峰攝）

但她沒想到的是，傻了的不只左膝，還有右膝。這次是2019年世錦賽，她過關斬將摘下銅牌，是香港歷來首個成年組劍擊世錦賽獎項，但在8強戰之前，她走路不小心滑倒，右膝韌帶半斷，她忍住苦楚打比賽，再把獎牌帶回香港。

故事來到這一頁，必須下個註腳：在她右膝變傻之前，她在2019年3月登上2018/19賽季年終世界排名第一，是真正的江旻憓世一。雖然「一姐」寶座坐了一會就跌落第三位，但奧運積分開始計算不久竟再斷韌帶，那種不忿、焦急、傷痛，才是由金字塔頂層掉下來的真正滋味。

那時病毒尚未橫行，距離原本的東京奧運只有一年。到底是待到奧運後才施手術，還是立即動刀，再用僅餘的幾個月急忙備戰？Vivian毫不猶豫選擇後者。

「醫生說可以奧運後才做（手術），但我想以最佳狀態準備，寧願盡快開刀，反正我有經驗，不怕。」

這次她康復更神速，三個月就回歸劍道，以世界盃愛沙尼亞站作為復出戰，更奪得第5名。只是現實不止膝頭傻了，連世界也傻了，即使她在2020年穩奪奧運入場券，但奧運已經成為2021年的事。

東京奧運，江旻憓含淚三次道歉。（資料圖片；楊宇翹攝）

那年的東京是眼淚的回憶。八強止步後，她含淚走進混合採訪區，傳媒連串問題無疑是二次傷害，江旻憓不斷玩弄手指，斷斷續續，留下三次道歉，對不起、對不起、Sorry……

然後又到了2024年。

人生第三個奧運，整季世界排名第一，加上三個世界盃及大獎賽冠軍，江旻憓賽前亦坦然說：「我說是志在參與，你們也不信。」是啊，她的獎牌櫃裏，就只欠一面五環獎牌。

東京奧運直擊｜江旻憓出局三次道歉 微笑劍后強忍淚水向港人許諾

江旻憓世一。（資料圖片；梁鵬威攝）

世一或許有一百種模樣，有人力大無窮，一拳一腳足以摧毀對手，Vivian就像一抹微風，說話慢吞吞也帶點傻氣，例如斷韌帶她會說「膝頭傻咗」、穿綠色連身裙她會說「想扮一碌竹」。但共通點是大家骨子裏都是硬淨的人，Vivian用傻了的膝頭，在亂流中一直走到東京奧運，再於傷痛中來到巴黎，因為她放負之後，依然緊抱信念。

明天永遠是留給願意堅持的人。