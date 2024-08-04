巴黎奧運．羽毛球｜馬蓮受傷退賽　教練談事發一刻：她說弄斷了它

巴黎奧運羽毛球女單4強，西班牙球手馬蓮在4強對中國球手何冰嬌時，在領先之下受傷被逼退賽，哭崩球場一幕令人感觸。

與馬蓮一同落淚的教練李華士和對手何冰嬌，賽後受訪時都為馬蓮難過不已。



西班牙《馬卡報》報道，馬蓮退賽後「崩潰地回到了更衣室」，未有受訪，數分鐘後由教練李華士（Fernando Rivas）受訪，他透露馬蓮的心情：「她很悲傷，這樣的情況太難接受、太殘酷了，實在令人無言，她帶着很高的水平來到奧運，而隨着比賽行她的狀態一直提升，來到4強更是充滿決心，（結果）太難接受了。」

馬蓮出戰巴黎奧運女單4強，優勢下卻觸傷膝蓋，無奈退賽。（Getty Images）

講到馬蓮受傷的一刻，李華士道：「當時她看着我，說：『我弄斷了它（指十字韌帶）』。由她倒地一刻，她就知道發生了什麼事，若她說出口，更是真實無誤。現在我們要為她檢查傷勢、做檢查、保持冷靜，也要接受情況。」

馬蓮（右）痛哭，李華士（左）也顯得十分悲傷。（Getty Images）

講到馬蓮回到更衣室後說過什麼，李華士道：「她說，這結果太難接受，她不想這樣子結束生涯。贏也好、輸也罷，她值得完成奧運會的比賽。但她已不可能繼續打，她嘗試過，因為她總是做盡一切，但那（繼續比賽）真的不可能。」

眼見對手受傷，何冰嬌也顯得十分難過。（路透社）

何冰嬌接受內地媒體訪問時，坦言：「我也很不想這種事情發生」，指出馬蓮在比賽中展現出對勝利的渴望，「我覺得是我一直向她學習的地方」。

何冰嬌坦承自己在比賽中較多時間處於被動，「但是我們也可以確認是自己一直在尋找方法，雖然比分落後吧，教練也鼓勵，自己也做了一些常識，然後一直希望能把比分扭轉。」何冰嬌進入金牌戰，將會對韓國球手安洗瑩。