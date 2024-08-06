巴黎奧運中國女排現場直播｜華加絲狂轟42分　中國不敵土耳其出局

巴黎奧運女排賽事進入白熱化，中國女排三戰全勝後以首名晉級八強，今日對土耳其爭入準決賽。中、土兩軍去屆同處一個小組，中國女排首戰以局數0：3不敵，最終小組出局，今次雙方再次相遇，主力大槌李盈瑩和快攻袁心玥誓成中國女排勝負關鍵。土耳其方面，從古巴轉籍的接應二傳華加絲和主攻卡拉吉，也肩負土耳其的得分重責。

今仗兩隊表現相近，為觀眾呈獻一場精彩比賽，惟華加絲發揮神勇，全場拿到42分，助土耳其以3：2擊敗中國，晉級至四強。



中國女排派出最強正選，朱婷及李盈瑩任大槌手，隊長袁心玥及王媛媛任快攻，龔翔宇任接應二傳，二傳則為刁琳宇。土耳其則以華加絲「孭飛」，配合大槌卡拉吉及快攻古妮絲，力圖撕破「移動長城」的防守。

首局前中段戰況膠着，兩隊分差一直保持在兩分之內。17：17時中國連取3分，迫使土耳其請求暫停，並乘勢以25：23先贏一局。

中國女排先贏一局。（路透社）

第二局開段土耳其打出4：1優勢，中國喊出暫停調整，不過土耳其憑藉強大進攻能力，續領先至10：5；之後土耳其二傳奧絲比傷出，惟分差未有縮小，更將優勢擴大至20：13。此時中國急起直追，追至21：22，僅落後1分，可惜土耳其亦連取3分，將局數追平1：1。

土耳其二傳奧絲比傷出，淚灑賽場。（路透社）

第三局土耳其開局續佔優勢，華加絲連續兩次「Ace」將比數領先至9：5。之後戰況漸趨激烈，中國追至「刁時」，但土耳其連取兩分，以26：24贏得此局。

第四局情況截然不同，中國前中段便大幅領先至15：6，及後土耳其站穩陣腳，追至只落後3分；中國頂住壓力，以25：21追回局數2：2。

中國將局數追回至2：2。（路透社）

決勝局初段戰況已相當激烈，雙方比數相近。然而在華加絲攻入全場最高的42分下，土耳其以15：12贏下此局，總局數3：2淘汰中國。

李盈瑩（12號）是中國女排現役得分王。（Getty Images）