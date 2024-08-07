巴黎奧運｜菲比斯：作弊應終身停賽　昔日為證清白每周額外測試

巴黎奧運游泳館受23名中國泳手東京奧運前藥檢不合格仍獲放行出賽風波影響，頓成中西兩大陣營角力場，美國、英國、澳洲泳手紛表態質疑藥檢制度和中國泳手，潘展樂、覃海洋奪金後亦先後反擊，雙方針鋒相對，劍拔弩張之際，游泳界最有江湖地位的美國「水神」菲比斯（Michael Phelps）在今屆游泳賽事完結後再次表態，聲言犯禁泳手應被罰終身停賽。



「水神」遊花都，菲比斯已退役仍獲邀到專為獎牌選手之設的Champions Park上行天橋。（路透社）

《紐約時報》近月三度揭中國泳手犯禁

中國游泳隊巴黎奧運18女、13男參賽泳手當中，包括11個涉及東京奧運前被驗出對違禁藥物曲美他嗪（Trimetazidine）呈陽性反應的泳手，東京奧運金牌泳手張雨霏和汪順均屬當時禁檢不合格的選手。事緣今年4月美國《紐約時報》報道23名中國游泳運動員在出戰東京奧運前一個月，被驗出對違禁藥物曲美他嗪（Trimetazidine）呈陽性反應。

世界反禁藥組織（The World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）確認此事，卻未作任何處罰，並容許涉案運動員參賽，事件震撼全球，以美國為首的多國泳手以至運動員組織相繼發聲批評WADA。之後《紐約時報》持續跟進，再爆出多兩宗中國泳手犯禁事件，最新一宗涉及兩泳手在2022年對類固醇呈陽性反應，但最終獲中國官員放行，其中一人更在巴黎奧運獲獎牌，惟相關報道並未開名指明是哪兩位運動員。

美國游泳名將菲比斯到國會作證。（路透社）

菲比斯：犯禁泳手應判終身停賽

美國國會就反禁藥措施進行聆訊，早前邀得菲比斯發言：「在我而言，明顯地WADA任何改革嘗試都是失敗，它仍有根深柢固的結構問題，並已一次又一次證明，那會摧毀國際體壇的誠信以及運動員公平競技的權利。」菲比斯當時指出，「身為運動員，我們已不能再盲目對世界反禁藥組織投以信任，它持續證明那是個無能（incapable）或是不願意在全球各地持續執行一貫政策的組織。」

菲比斯在中國泳手禁藥風波中表態，認為應重罰犯禁泳手終身停賽，「假如你（對藥物測試）呈陽性反應，便不應獲准再回來比賽，簡單明確，我相信一次不忠百次不用（I believe one and done）。」

中國在男子4X100米混合泳接力擊敗美國奪金。（Getty Images）

「我以清白之身贏得23面金牌」

中方解釋23泳手因「食物受污染」才導致藥檢不合格，說法獲WADA及世界泳聯承認，當中9人在巴黎奧運獲得獎牌。中國在男子4X100米混合泳接力擊敗美國奪金，法國獲得銅牌，英國只得「梗頸四」，蛙王比迪（Adam Peaty）賽後抱怨，「假如你觸池而知道自己是作弊，你並沒有獲勝，是嗎？」

菲比斯認為，藥檢不合格的中國以至任何國家泳手，都不應獲准參加東京或巴黎奧運，「假如不是每個人都進行同樣測試，我會覺得問題很嚴重，因為那代表運動並非公平公正。如果你要冒險犯禁，那你便不屬於這裏。」

菲比斯為美國五戰奧運，共贏得23金3銀2銅，是史上獲得最多奧運獎牌的運動員，「我在整個游泳生涯都被稱呼為作弊者，每個星期我都主動要求額外進行血液和尿液測試，為什麼？就是為了能夠向其他人說我沒有作弊，我是清白的，測試結果就在這裏。」菲比斯強調，「我以清白之身做到，乾淨地贏得23面金牌，這是能做到的。」

建議犯禁泳手「參加作弊者運動會」

他更表示，在役時根本不是在公平或乾淨環境下作賽，「我曾懷疑過一些對手，但那不在我控制範圍內」，菲比斯重申，「假如你對禁藥呈陽性反應，便永遠不應獲准回來作賽」，又稱：「看到泳手付出4年努力備戰奧運，然後成果被作弊者奪去，讓我心碎。這是不對的，我會堅持這點，我會永遠堅持到底。」

他更大膽建議，不想守規則的泳手「去參加作弊者運動會，讓奧運會保持誠信。」菲比斯的提議並非天方夜譚，去年來自澳洲的商人Aron D'SouzaIn曾公開宣布舉行一個可讓運動員服食改善表現藥物參賽的運動會「the Enhanced Games」。