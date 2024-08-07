巴黎奧運運動攀登｜最刺激的速度賽　老將新星接連刷新世界紀錄

5秒可以做什麼？

美國運動攀登選手屈臣（Sam Watson）可以向上爬15米，才4.79秒，就打破自己保持的世界紀錄。

以18歲之齡成為今屆運動攀登最年輕選手，年輕的確是屈臣的本錢，但爭取佳績也不是年輕人專利。女子組最年長的米露絲羅（Aleksandra Miroslaw），同樣在資格賽刷新世績，令奧運運動攀登比賽更具看點。

撰文：彭仲謙



運動攀登三年前在東京成為奧運項目，當時將速度賽、領攀及抱石綜合成為全能賽；來到今屆，速度賽與全能賽分拆，男、女子組合共產生四面金牌。

米露絲羅打破世界紀錄一刻。（Getty Images）

米露絲羅將於8強面對西班牙選手。（Getty Images）

年屆30歲的米露絲羅日前於女子組登場，她是今屆奧運最年長的運動攀登選手。年齡沒有阻礙她打破自己保持的世界紀錄，她在資格賽面對23歲南非選手賀爾特（Aniya Holder），先在首場攀登路線B以6.21秒登頂，刷新世績，第二場攀登路線A更攀出6.06秒，迅即再將世界紀錄改寫。她以總成績6.10秒殺入8強，將對西班牙選手。

屈臣以18歲之齡成為全場最年輕選手。（Getty Images）

男子組賽事同樣刷新新世界紀錄，但跟最年長的米露絲羅相反，美國的屈臣（Sam Watson）只有18歲，是今屆運動攀登最年輕一人。他在第二輪淘汰賽中，僅以4.75秒就攀上15米高牆，以0.04秒之差打破自己保持的世界紀錄，將與新西蘭的大衛朱利安（David Julian）爭入4強。